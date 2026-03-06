Policija: Okoliščine niso dopuščale opozorilnega strela

Potem ko so v Fužinah policisti včeraj s streli ubili moškega, so danes s Policijske uprave Ljubljana sporočili več podatkov o poteku dogajanja.

Včeraj okoli 16.30 so policisti odšli na nujni interventni dogodek na območju ljubljanskih Most, kjer je po prvih obvestilih oseba ogrožala življenje mimoidočih, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Navajajo, da je moški z noži napadel policiste ob njihovem prihodu. »Po doslej znanih podatkih je do aktivnega napada osebe prišlo takoj ob prihodu policistov na kraj in okoliščine niso dopuščale uporabe drugih prisilnih sredstev, da bi odvrnili napad, prav tako okoliščine niso dopuščale opozorilnega strela v varno smer,« so zapisali na Policijski upravi Ljubljana. Pri tem trdijo, da so policisti moškega večkrat opozorili, naj preneha napad, vendar moški njihovih ukazov ni upošteval.

»Da bi odvrnili protipravni in neposredni napad na svoje življenje, so policisti uporabili strelno orožje,« so sporočili s policije. 25-letni državljan Slovenije je pod streli umrl. Po neuradnih podatkih je bil to menda moški, ki je lani z noži ogrožal mimoidoče na Bavarskem dvoru, poroča portal 24ur.

Ogleda kraja sta se udeležili dežurna preiskovalna sodnica in tožilka. Motiv za dejanje še ni znan. Vse okoliščine dogodka so predmet nadaljnjega zbiranja obvestil ter nadaljnje temeljite preiskave, ki jo vodi specializirano državno tožilstvo, so sporočili policisti.

FOTO: Voranc Vogel

Generalni direktor policije Damjan Petrič je danes izrekel sožalje svojcem moškega, ki je v četrtek umrl pod streli policistov na Fužinah. Po Petričevem mnenju gre za izjemno tragičen dogodek, vendar po zdaj zbranih obvestilih kaže, da okoliščine niso omogočale drugega, kot da policija uporabi strelno orožje, je poudaril v današnji izjavi za medije.

»Po do zdaj zbranih obvestilih je oseba aktivno napadala policiste in tudi policisti, ko so osebo opozarjali, so se umikali, a tega napada niso mogli preprečiti in zato so morali uporabiti strelno orožje. Seveda imamo pravilo, da poskušamo osebo onemogočiti s strelom v nevitalne dele, da jo poskušamo najprej onesposobiti. Več strelov je bilo, nadaljnja preiskava bo pokazala, kam so osebo zadeli prvi streli in kaj je bilo v nadaljevanju,« je pojasnil Petrič.

Po zakonu smejo pri opravljanju policijskih nalog policisti uporabiti strelno orožje samo, če ne morejo drugače odvrniti od sebe ali koga drugega napada, ki ogroža življenje. Za napad na policista ali drugo osebo zakon šteje tudi, če oseba seže po orožju, drugem nevarnem predmetu ali snovi, jih potegne ali poskusi potegniti ali drži v položaju, v katerem lahko v trenutku napade.

Preden policist uporabi strelno orožje, mora, če okoliščine glede na varnost policista ali drugih oseb to dopuščajo, osebo, proti kateri naj bi uporabil strelno orožje, opozoriti s klicem: »Stoj, policija, streljal bom!« in z opozorilnim strelom v varno smer.