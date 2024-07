Domen Marot Foto Policija

S celjske policijske uprave so sporočili, da od sinoči pogrešajo mladoletnegaiz Celja. Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, je vitke postave in ima kratke črne lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temne kratke hlače, temnejši pulover in obut v rdeče športne copate.

Policija prosi vse, ki so ga morda opazili, da pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03/54 26 400, na številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.