Direktor PU Novo mesto odstopil, nadaljeval bo na drugem delovnem mestu

Po uboju konec oktobra v Novem mestu so na policiji izvedli strokovni nadzor nad delovanje PU Novo mesto. Ugotovili so, da se PU Novo mesto srečuje s specifičnimi izzivi, saj deluje na varnostno obremenjenih območjih. Policisti so pred lokalom, kjer je prišlo do uboja, v tisti noči intervenirali kar trikrat. Prvič so jih klicali, zaradi mladoletnice, ki naj bi bila pod vplivom drog. Mladoletnico, ki so zaradi količine alkohola, ki ga je spila pred lokalom odpeljali v bolnišnico. Nadzorniki so ugotovili, da policisti niso pregledi ustreznih licenc varnostnikov. Izkazalo se je, da dva od varnostnikov ustreznih licenc nimata.

Ponovno so intervenirali zaradi pretepa in prijeli storilca. Mladoletnika so zaradi lahkih poškodb odpeljali v bolnišnico. Ker nihče od poškodovancev ni hotel podati prijave za pregon, so policisti zadevo obravnaval kot prekršek, kar ni bil ustrezen postopek, je ugotovil nadzor. Ker je bila žrtev mladoletnik, bi moral policist nasilje preganjati po uradni dolžnosti. Napako so ugotovili 27. oktobra in uvedli preiskavo kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, kar pa so kasneje prekvalificirali v nasilništvo.

Policisti kršili pravila in postopke

Tretjič so intervenirali proti jutru po znanem tragičnem dogodku, ko je bil ubit 48-letni občan. Nadzor je pokazal, da policisti postopkov niso snemali, kot bi morali, niso bili ustrezno opremljeni z uporabo električnih paralizatorjev in da se številni postopki pri delu policije ne upoštevajo. PU Novo mesto svojih nalog ne izvaja skladno s predpisi in strokovno, vendar pa dokaj učinkovito, so sklenili nadzorniki.

Zaradi pomanjkljivosti pri upoštevanjem pravil je direktor PU Novo mesto Igor Juršič predlagal, da nadaljuje z delom na drugem delovnem mestu, kar je generalni direktor policije sprejel. Na policiji so pripravili tudi vrsto ukrepov, s katerimi odpravljajo pomanjkljivosti pri delovanju PU Novo mesto, so navedli.