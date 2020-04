Policija preiskuje krajo mask v UKC Ljubljana

Ljubljanski kriminalisti so danes zjutraj s hišnimi preiskavami iskali tatove mask iz UKC Ljubljana, poroča portal 24ur . Domnevno sta pridržani najmanj dve osebi. UKC je namreč kmalu po začetku epidemije opazil neskladja med zalogami in porabo osebne zaščitne opreme ter o tem obvestil policijo in odredili izredno inventuro zaščitne opreme.Policija je v zadnjih dneh izvedla preiskavo na kliničnem centru, so v UKC zapisali na svoji spletni strani, danes so domnevno pričeli aktivno iskati ukradeni material po domovih osumljencev. Nekateri izmed njih so zaposleni na UKC Ljubljana, v ustanovi pa so že napovedali, da bodo »proti storilcem izpeljani tudi ustrezni postopki znotraj UKC Ljubljana«.Domnevno so storilci, organizirani v kriminalno mrežo, ukradene zaščitne maske preprodajali po spletu za ceno okoli 1,2 evra na kos. 24ur.com poroča, da je policija osumljencem na sledi že od marca. Uradnih pojasnil policije še ni.Vodstvo UKC je sporočilo, da s policijo odlično sodeluje in obžaluje, »da je bila epidemija izkoriščena za okoriščenje posameznikov«. Upajo, da incident ne bo »bistveno zaznamoval požrtvovalnega dela kolektiva UKC Ljubljana v času epidemije covida-19.«