Policija preiskuje uboj

Kriminalisti in policisti Policijske uprave Nova Gorica preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja uboja na Goriškem, je potrdil tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Pojasnil je, da je zaradi telesnih poškodb v zdravstveni ustanovi včeraj umrl moški.



Policija je o kaznivem dejanju že obvestila pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici).



Kriminalisti vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo in zbirajo obvestila zaradi suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zoper življenje in telo in bodo o vseh znanih okoliščinah sproti obveščali pristojno državno tožilstvo.



Zaradi interesa preiskave, ki poteka, več podrobnosti s policije še ne morejo posredovati.