Policija pridobila podatek o vozilu, življenje soudeležencev ni ogroženo

Potem ko je policija prosila za informacije glede petkove prometne nesreče v Medvodah, so na podlagi zbiranja obvestil in informacij občanov pridobili podatek o vozilu znamke VW Passat, ki bi lahko bilo udeleženo v nesreči, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti sicer še intenzivno zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine nesreče.



V petek nekaj pred 21. uro je v Medvodah pri krožišču prišlo do prometne nesreče, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. En voznik je na kraju nesreče umrl, dva udeleženca sta poškodovana, voznik osebnega vozila znamke VW Passat, zlate ali srebrne barve, s koprskimi registrskimi tablicami, pa je odpeljal naprej v smeri Kranja.



O vozilu znamke VW Passat je policija pridobila podatek, voznika pa očitno še išče.



Poškodovana sta voznica in otrok v enem od udeleženih osebnih vozil. Voznica je po doslej zbranih podatkih utrpela hujše poškodbe, vendar njeno življenje ni ogroženo, otrok pa je lažje poškodovan, so v današnjem sporočilu za javnost še navedli na policiji.