Prijeli štiri domnevne vlomilce, ki so izruvali sef v Dragomeru

Policijska uprava Ljubljana je v sredo predstavila izsledke preiskave nedavnega vloma v stanovanjsko hišo, kjer so si storilci pridobili večjo protipravno korist. Doslej so aretirali štiri osumljence, petega še iščejo. Policisti občane pozivajo k doslednemu samozaščitnemu ravnanju, ob vsakem sumu na vlom ali zaznavi sumljivih oseb pa naj takoj pokličejo številko 113 ali najbližjo enoto policije.

Kakor je povedal Irfan Beganović, vodja oddelka za splošno kriminaliteto na PU Ljubljana, so bili policisti v sredo, 26. novembra 2025, v večernem času obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Dragomera. Oškodovanec je naznanil tatvino sefa, v katerem so bili predmeti večje vrednosti.

Izsledke preiskave nedavnega vloma je predstavil Irfan Beganović vodja oddelka za splošno kriminaliteto na PU Ljubljana. Slika je arhivska. FOTO: Dejan Javornik

Že na kraju samem so stekle aktivnosti policije za preiskavo kaznivega dejanja, policisti in kriminalisti pa so v nadaljevanju intenzivno zbirali obvestila za izsleditev storilcev. Na podlagi zbranih obvestil, pregleda posnetkov videonadzornih sistemov, opravljenega ogleda kraja in zavarovanih sledi je bilo ugotovljeno, da je pet storilcev v času, ko je bila zunaj že tema, pristopilo do stanovanjskega objekta in najprej onesposobilo senzorsko osvetlitev. Z vlomom skozi pritlično okno so vstopili v objekt.

Pri preiskavi so policistom pomagali tudi posnetki videonadzornih kamer. FOTO: Towfiqu Ahamed Barbhuiya/Shutterstock

Po pregledu prostorov so našli večji sef, težak več kot 300 kilogramov, ga izruvali iz tal, odnesli iz hiše in naložili v osebno vozilo, s katerim so se odpeljali v smeri Novega mesta. Dva dni pozneje je bil ukradeni sef najden v gozdu na območju Višnje Gore. Sef je bil odprt, prazen, zažgan in prekrit z vejami. Policisti so opravili ogled kraja in zavarovali sledi.

Četverici odvzeli prostost

Na podlagi vseh zbranih obvestil in s forenzično preiskavo zavarovanih sledi tako s kraja kaznivega dejanja kot s kraja najdbe sefa so policisti identificirali štiri osumljence kaznivega dejanja, ki prebivajo na območju Novega mesta. Gre za državljane Republike Slovenije, stare 22, 23, 25 in 29 let. Peti sostorilec še ni identificiran, v povezavi s tem pa aktivnosti še potekajo.

Prijeli so štiri osumljence, petega še niso identificirali. FOTO: Shutterstock

V obravnavanem primeru gre za kaznivo dejanje velike tatvine po 205. členu Kazenskega zakonika, pri katerem so storilci delovali v veččlanski skupini ter uporabili fizično silo tako pri vstopu v objekt kot pri izruvanju in odtujitvi sefa. Način izvršitve in ugotovljene okoliščine kažejo na organizirano delovanje ter predhodno pripravo.

Vsem osumljenim je bila v četrtek, 4. decembra 2025, v zgodnjih jutranjih urah odvzeta prostost v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku. Na podlagi pridobljenih odredb Okrožnega sodišča v Ljubljani so bile opravljene hišne preiskave. V petek, 5. decembra 2025, so bili osumljenci s kazensko ovadbo privedeni k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je na predlog Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, ki je usmerjalo predkazenski postopek, zoper vse štiri osumljence odredila pripor.

Opozorilo policije

Policisti občane ob tej priložnosti opozarjajo na vlome, do katerih prihaja v zimskem času, ko so dnevi krajši in so ljudje v času prihajajočih praznikov zaradi številnih obveznosti pogosteje zdoma. Vse občane pozivajo k doslednemu samozaščitnemu ravnanju: zaklepajo naj vrata in okna, ne hranijo večjih količin gotovine ali nakita na vidnih ali predvidljivih mestih, za varnost pa naj uporabijo mehansko zaščito, alarmne sisteme in ustrezno osvetlitev.

Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na dopustu ali je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča vloma. Posebej vabljiva za vlomilce so odprta vrata ali okna, razpoložljivo orodje za dostop (zaboji ali lestve, ki omogočajo dostop do drugače nedosegljivih oken ipd.), vrtnarsko orodje, s katerim lahko vlomilec nasilno vlomi, ter zapuščene žive meje ali visoke ograje.

Policisti opozarjajo občane, da bo stavba, v kateri ni nikogar, verjetneje tarča vloma. FOTO: Vasin Lee/Shutterstock

Ob vsakem sumu na vlom ali zaznavi sumljivih oseb naj občani nemudoma pokličejo številko 113 ali najbližjo enoto policije. Policisti poudarjajo, naj občasni ne premikajo predmetov na kraju dogodka, saj lahko vsebujejo sledi. Če ob prihodu domov opazijo sledi vloma, naj ne vstopajo, saj je storilec lahko še vedno v objektu. Ob morebitnem soočenju s storilcem naj se nikar ne izpostavljajo, še posebej, če je fizično močnejši, oborožen ali jih je več – pomembnejša naj bo lastna varnost. Kazniva ravnanja ali pojav sumljivih oseb lahko občani prijavijo tudi anonimno na številko 080 1200 ali po elektronski pošti, še sporočajo policisti.