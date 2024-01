Policija prosi za pomoč pri razjasnitvi okoliščin smučarske nesreče

Kranjskogorski policisti so sporočili, da obravnavajo nesrečo na smučišču v Kranjski Gori, ki se je zgodila včeraj, 26. januarja 2024 okoli 14. ure, tik pod vrhom smučarske proge Dolenčev rut. V njej sta bila udeležena dva odrasla smučarja.

Po njihovih podatkih se je eden od njiju ustavil ob levem robu smučišča, približno 20 metrov pod vrhom. V tem času je mimo prismučal drugi. Med njima je prišlo do trčenja, oba sta padla po tleh. Smučar, ki je stal ob robu smučišča, je bil telesno poškodovan. Drugi, ki naj bi govoril hrvaško, je pristopil do njega, tako kot ostali mimoidoči, in se nato s kraja odpeljal. Na kraju si nista izmenjala podatkov.

Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče na smučišču policisti pozivajo neznanega smučarja in vse morebitne priče, ki bi karkoli vedele o nesreči ali jo videle, da se oglasijo oziroma pokličejo na Policijsko postajo Kranjska Gora na telefonsko številko 04/582 07 00 ali na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.