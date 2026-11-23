Policisti so na območju slovenske Istre prijeli večkratna storilca premoženjskih kaznivih dejanj, ki sta kradla v Kopru, Izoli, Piranu in Portorožu. Med osumljenima sta 35-letna Pirančanka in 26-letni moški. Oba so po privedbi k preiskovalni sodnici 20. novembra priprli.

Osumljenko iz Pirana sumijo več kaznivih dejanj, med drugim velikih tatvin na posebno predrzen način, vlomov in tatvin v trgovinah. Po ugotovitvah policistov je delovala na območju Pirana, Portoroža, Izole in Kopra.

Preiskava je pokazala, da naj bi letos na območju piranske policijske postaje storila sedem kaznivih dejanj, na območju Izole dve, na območju Kopra pa še dvanajst. Policisti so jo poleg tega obravnavali zaradi več kot desetih tatvin manjše vrednosti, ki so jih opredelili kot prekrške.

FOTO: Blaž Samec

Istega dne so policisti iz Izole k preiskovalni sodnici privedli še 26-letnega moškega, ki je prav tako osumljen več premoženjskih kaznivih dejanj. Med očitanimi so velika tatvina, tatvina in roparska tatvina, poleg tega pa še več kot dvajset tatvin manjših vrednosti, obravnavanih kot prekrški. Kradel naj bi na območju Kopra, Izole in Pirana. Za oba osumljenca je bil 20. novembra odrejen pripor.

Policisti povezujejo več kaznivih dejanj

Kot so sporočili s policije, sta bili prijetji rezultat usklajenega dela policistov policijskih postaj Piran in Izola, intenzivnega zbiranja obvestil in preiskovanja posameznih primerov. S povezovanjem večjega števila premoženjskih kaznivih dejanj jim je uspelo identificirati osumljenca.

Policisti v obeh primerih nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin.

Pri tem občane pozivajo, naj policiji sporočijo informacije, ki bi lahko pomagale pri odkrivanju kaznivih dejanj in izsleditvi storilcev. Pokličejo lahko na številko 113, se obrnejo na najbližjo policijsko postajo ali informacije anonimno posredujejo na številko 080 1200.