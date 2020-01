Neznanka »ugrabila« otroka in ju odpeljala na center za socialno delo

Včeraj popoldan sta na koprski policijski postaji starša dveh sošolcev, starih osem let, prijavila nenavaden dogodek. Dan prej, se pravi v sredo, je namreč do njunih otrok, ki sta bila na poti iz šole - obiskujeta Osnovno šolo Koper - pristopila starejša ženska in ju odpeljala na koprski center za socialno delo. Kot je povedala predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec, so policisti že včeraj opravili razgovore z nekaterimi vpletenimi.



Ugotovili so, da je 66-letna ženska dejansko prijela oba otroka za roko in ju odvedla na center za socialno delo, ker je ocenila, da ne bi smela sama postopati po Kopru. Kot je še dodala, bodo javnost seznanili z vsemi ugotovitvami po zaključenih policijskih postopkih.

Dekličina sorodnica: »Smo šokirani in prestrašeni«

»Kot sta otroka povedala, sta šla, kot vsak dan, iz šole domov in sta se ustavila pri nekih vratih na Župančičevi ulici ter si jih ogledovala. Takrat je prišla do njiju ta ženska in ju začela spraševati, kdo da sta, potem pa ju je nenadoma pograbila in jima dejala, da ju bo odpeljala na center za socialno delo,« razlaga sorodnica deklice, ki je o tem objavila zapis na Facebooku.



Ženska naj bi jima grozila, da če bosta jokala ali se ji upirala, bo poklicala policijo in ne bosta več videla staršev. Po koprskih ulicah naj bi prestrašena otroka vodila kar eno uro. Vmes pa naj bi se vsi trije ustavili na klopci, kjer naj bi si prižgala cigareto. Ženska naj bi otrokoma tudi dejala, da ima v torbici napravo, ki v primeru laži pokaže rdečo luč. Tik pred centrom za socialno delo naj bi dečku dejala, naj gre domov, deklico, po njenem potrebno pomoči, pa je odvedla do socialne delavke. »Smo šokirani in prestrašeni. Danes se je to zgodilo tema otrokoma, ali bo naslednjič odpeljala še koga?« se sprašuje sogovornica.

CSD Koper: Ženska ni nevarna

Tjaša Rodman iz koprskega centra za socialno delo, je pojasnila, da je dogodek res nenavaden, a da ženska ni imela slabih namenov, pač pa je presodila, da sta otroka ogrožena. »Starši so lahko mirni, saj ženska ne predstavlja nobene nevarnosti za otroke,« je zagotovila. Kot je poudarila, so otrokoma in njunim staršem nudili vso potrebno podporo. Več od tega pa zaradi varstva podatkov ni mogla razkriti.



Ravnateljica Osnovne šole Koper Niti Krota Bagari je povedala, da so se pogovorili tako z otrokoma kot z njunima staršema, več od tega pa ne vedo, saj je na delu policija. Otroka, ki ju je ženska odvedla s seboj, sta se po enem dnevu odsotnosti že vrnila v šolo. »Vse naše otroke pa smo dodatno opozorili, kako naj ravnajo, če bi jih nadlegoval neznanec: poskušajo naj zbežati, z vpitjem priklicati pozornost mimoidočih in se zateči na varno točko - prav tako smo jim svetovali, naj premislijo, kje vse se te nahajajo na njihovi poti od šole do doma,« je dejala. O skrbi za lastno varnost otrokom sicer v okviru šolskega programa redno predavajo tudi strokovnjaki.