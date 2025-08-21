Policija zaradi nasilja nad Slovenci v Savudriji ovadila tri varnostnike

Hrvaška policija je danes sporočila, da je zaradi napada na slovenska državljana v Savudriji kazensko ovadila tri varnostnike. Obtoženi so nasilnega vedenja, eden od njih tudi poškodovanja tuje lastnine, drugi pa povzročitve hude telesne poškodbe. Kot je ugotovila inšpekcija, dva varnostnika nista imela veljavne licence.

Policija v Umagu je izvedla obsežno kriminalistično preiskavo in ugotovila, da so trije hrvaški državljani, stari 19, 46 in 57 let, storili kaznivo dejanje nasilnega ravnanja, je danes sporočila istrska policijska uprava.

Ugotovili so tudi, da je 46-letnik storil kaznivo dejanje poškodovanja tuje lastnine, 57-letnik pa je obtožen tudi kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe.

Policija je ugotovila, da so 15. avgusta okoli 23.30 na plaži pred hotelom Kempinski v Savudriji trije moški zaradi neupoštevanja hišnega reda turističnega objekta napadli 28-letnega slovenskega državljana in 25-letno slovensko državljanko.

Vseh pet oseb se je zapletlo v prepir, 46-letnik pa je v nekem trenutku opazil, da ga 28-letni slovenski državljan snema, mu iztrgal iz rok mobilni telefon ter ga vrgel na tla, kjer se je razbil.

Trije varnostniki so začeli pretepati in brcati 28-letnika, ko jih je 25-letnica poskušala ustaviti, pa jo je eden od varnostnikov udaril z roko, drugi pa s teleskopsko palico v glavo. Vsi trije so nadaljevali pretepanje 28-letnika, nato pa so odšli s plaže.

Kot je zapisala policija, je vseh pet v incidentu utrpelo vidne poškodbe. Slovenska državljana, ki so jima nudili zdravniško pomoč, sta utrpela lažje poškodbe, hrvaški državljani pa so zdravniško pomoč zavrnili.

Policija, ki je proti trem varnostnikom na pristojno državno tožilstvo vložila kazenske ovadbe, je o dogodku obvestila tudi pristojno inšpekcijo, da preveri zakonitost dela oseb, ki so opravljale naloge zasebnega varovanja.

Inšpektorji so ugotovili, da od treh oseb, ki so opravljale naloge zasebnega varovanja, dve nista imeli dovoljenja notranjega ministrstva za opravljanje dela po zakonu o zasebnem varovanju. Proti njima bo uveden prekrškovni postopek, pri varnostniku, ki je imel dovoljenje, pa bodo preverili zakonitost ravnanja.

Poleg tega bodo proti podjetju, ki je najelo varnostnike, uvedli prekrškovni postopek, ker je zaposlilo ali dovolilo opravljanje dela zasebnega varovanja posameznikom brez ustreznih dovoljenj, so sporočili.