Policija zaradi požara ovadila dva osumljenca

Policija je zaradi požara, ki je v noči na soboto zajel lokal Pub Cabana Cafe v kompleksu Term Čatež in je po neuradnih ocenah povzročil za več kot milijon evrov škode, ovadila 19- in 27-letnega državljana Slovenije z območja Krškega. Po ugotovitvah policije sta vlomila v lokal in pri odhodu povzročila požar, da bi zakrila sledi.



Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto France Božičnik je danes za medije povedal, da so med kriminalistično preiskavo ugotovili, da sta osumljenca najprej v gostinski lokal vlomila, ga preiskala in povzročila požar, da bi uničila sledi.

Med iskanjem zdravniške pomoči vlomila še v avtomat s hrano

Lokal sta nato zapustila, v njegovi bližini pa ju je legitimirala policija. Zaradi vdihavanja dima in lažjih opeklin sta kasneje v brežiški bolnišnici iskala zdravniško pomoč, ob čakanju na zdravniško oskrbo sta vlomila še v tamkajšnji avtomat s hrano in si postregla s sendviči.



Policisti so zanju odredili policijsko pridržanje. V nedeljo so ju odvedli na krško okrožno sodišče, kjer so zanju odredili pripor.



Oba sta stara znanca policije, saj so policisti za omenjenega 19-letnika v zadnjih štirih letih podali 38 kazenskih ovadb za različna kazniva dejanja, predvsem s področja premoženjske kriminalitete, in sicer zaradi vlomov, ropov, tatvin in povzročitve splošne nevarnosti.



Policija ju je obravnavala tudi zaradi nasilja oziroma zaradi groženj, lažjih telesnih poškodb, nasilništva in preprečitve uradnega dejanja. Proti 27-letnemu osumljencu je policija zaradi podobnih dejanj v zadnjih letih podala 17 kazenskih ovadb.

Osumljencema grozi do deset let zapora

Za veliko tatvino jima sicer grozi od pet do deset let zapora, za kaznivo dejanje požiga pa od enega do deset let zapora.



Božičnik je dodal, da so policiste v soboto nekaj po tretji uri ponoči obvestili, da na Topliški cesti v Čatežu ob Savi gori gostinski objekt. Kljub trudu večjega števila gasilcev iz 16 okoliških gasilskih društev pa je ta v celoti pogorel, pri čemer je nastala velika premoženjska škoda.



Pri ogledu požarišča so policisti, kriminalisti in kriminalistični tehniki sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave sodelovali s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija, je še povedal Božičnik.