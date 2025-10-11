Policijski sindikat po smrti 37-letnika svari pred prezgodnjimi obsodbami

Pred zaključkom postopkov v zvezi z nepravilnostmi pri lanski policijski obravnavi, po kateri je umrl 37-letnik, ne bi smelo prihajati do prezgodnjih obsodb in zaključkov, so danes pozvali v Sindikatu policistov Slovenije. Preiskava dogodka bi se morala po njihovem mnenju zaključiti na sodišču ob upoštevanju vseh znanih dejstev.

Kot so v sindikatu zapisali v sporočilu za javnost, si nihče ne želi, da bi se kdorkoli v Sloveniji počutil ogroženega zaradi ravnanja policistov in drugih organov ali njihovih postopkov. »Poudarjamo, da so naše policistke in policisti profesionalni pri delu, ki ga opravljajo zakonito in strokovno. Obstajajo in dogajajo se napake, ki so glede na število postopkov zelo redke, pa še te se v večini primerov rešujejo skozi pritožbene postopke,« so navedli.

Poudarili so, da v celoti zaupajo specializiranemu državnemu tožilstvu in sodiščem. »V sindikatu nimamo pravice soditi nikomur, prav tako pa ne želimo, da bi si to pravico jemal kdorkoli drug – ne na strani oblasti ne na strani državljanov,« so zapisali.

Do zaključka postopkov in odločitve sodišča ne morejo in ne bodo komentirali, kaj je bilo v konkretnem policijskem postopku strokovno in zakonito, so pojasnili. Tako oni kot širša javnost ne poznajo vseh dejstev in ugotovitev, potrebnih za sprejemanje sodb, so poudarili. »O tem naj presodi sodišče na podlagi ugotovljenih dejstev in strokovnih mnenj izvedencev sodne medicine, saj bodo samo oni imeli vse argumente in ugotovitve za sprejem odločitve, kdo v postopku je bil, če je bil, odgovoren za nastalo posledico,« so zapisali.

»Želimo si, da do odločitve in zaključka zadeve na sodišču ali morebiti že prej v predkazenskem postopku ne bi prihajalo do preuranjenih obsodb in zaključkov, ki ne prinašajo nobenega olajšanja ne svojcem pokojnika ne policistom. Tako kot nihče nima pravice obsojati ravnanja osebe v postopku, nima nihče pravice obsojati policista ali policistov, ki so in so morali intervenirati,« so poudarili.

Ne dvomijo, da bo država po končanem sodnem postopku prek pristojnih organov storila vse potrebno za izdajo morebitnih dodatnih usmeritev in navodil za zakonito in strokovno delo zaposlenih. Sodišče pa naj pred tem ugotovi, ali je za nastale posledice v konkretnem primeru odgovoren kdo od policistov in na kakšen način, so pozvali.

Svojcem umrlega 37-letnika so ob tem izrekli sožalje.

Policisti so namreč 8. decembra lani posredovali v Ljubljani. Zoper 37-letnika, ki se je prijetju uprl, so uporabili prisilna sredstva. Moški je med postopkom izgubil zavest, tri dni pozneje pa je umrl v bolnišnici.

Direktorat ministrstva za notranje zadeve je v presoji zakonitosti in strokovnosti policijskega postopka ugotovil nepravilnosti. Ugotovil je, da so policisti zoper 37-letnika nesorazmerno in nestrokovno uporabili strokovni prijem davljenja, poleg tega pa so opustili takojšnje nudenje prve pomoči ter nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabili telesno silo zoper vklenjenega.

Po dogodku je med drugim stekel notranjevarnostni postopek, ki še poteka, prav tako je bila ustanovljena komisija, ki je preučila uporabo prisilnih sredstev. Poteka tudi postopek pred specializiranim državnim tožilstvom zaradi suma storitve kaznivega dejanja.