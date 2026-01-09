Policist je izstrelil kar sedem nabojev

Pri nas iskani Dolenjec v zagrebškem priporu – Verjetno bo najprej sojenje na Hrvaškem.

Osemintridesetletni Robert Trščinar, ki so ga hrvaški policisti 29. decembra lani ob štirih zjutraj zalotili pri kraji koles in je zatem celo zapeljal proti njim ter jih hotel povoziti, je v hrvaškem priporu. Očitki, zaradi katerih se je znašel za zapahi, so hudi, očitajo mu tri poskuse umora policistov. Če bo ta pravna kvalifikacija obstala, mu grozi visoka kazen. Na Hrvaškem mu očitajo tri poskuse umora policistov. Pri nas mora prestati še leto in štiri mesece zaporne kazni. Leta 2013 je iz zavoda za prestajanje kazni zapora pobegnil po strehi. A Trščinar mora pri nas prestati še leto in štiri mesece zapora. Med enim od prostih izhodov, ko je zaradi tatvin prestajal večletno zaporno kazen, se namreč ni vrnil za zapahe, zato je bil za njim razpisan evropski priporni nalog. Pričakovati je ...