    PREMIUM   D+   |   Črna kronika

    Policist je izstrelil kar sedem nabojev

    Pri nas iskani Dolenjec v zagrebškem priporu – Verjetno bo najprej sojenje na Hrvaškem.
    Robert Trščinar bo moral sesti še na zatožno klop zagrebškega sodišča. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    Robert Trščinar bo moral sesti še na zatožno klop zagrebškega sodišča. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    Tanja Jakše Gazvoda
    9. 1. 2026 | 05:00
    4:30
    Osemintridesetletni Robert Trščinar, ki so ga hrvaški policisti 29. decembra lani ob štirih zjutraj zalotili pri kraji koles in je zatem celo zapeljal proti njim ter jih hotel povoziti, je v hrvaškem priporu. Očitki, zaradi katerih se je znašel za zapahi, so hudi, očitajo mu tri poskuse umora policistov. Če bo ta pravna kvalifikacija obstala, mu grozi visoka kazen. Na Hrvaškem mu očitajo tri poskuse umora policistov. Pri nas mora prestati še leto in štiri mesece zaporne kazni. Leta 2013 je iz zavoda za prestajanje kazni zapora pobegnil po strehi. A Trščinar mora pri nas prestati še leto in štiri mesece zapora. Med enim od prostih izhodov, ko je zaradi tatvin prestajal večletno zaporno kazen, se namreč ni vrnil za zapahe, zato je bil za njim razpisan evropski priporni nalog. Pričakovati je ...
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Tristokilogramski sef izruvali iz tal, tatovi so stari znanci policije

    Osumljenci so iz hiše v Dragomerju ukradli sef, v njem pa za milijon evrov zlata, srebra in denarjač.
    Tanja Jakše Gazvoda 8. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrla je Saša Šega Jazbec

    Zatem ko je desetletja delala z neozdravljivo bolnimi, je sama postala onkološka bolnica. Zavzemala se je za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.
    8. 1. 2026 | 17:42
    Novice  |  Slovenija
    Obalna hitra cesta

    Po ukinitvi vinjet več plusov kot minusov, prihodki Darsa nižji

    Ukinitev vinjet ima posledice: nekoliko nižje prihodke Darsa in predvsem nižjo dovoljeno hitrost na cesti, ki so jo iz hitre prekategorizirali v glavno.
    Boris Šuligoj 8. 1. 2026 | 05:00
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Z Michaelom Jordanom so zmagovali, zdaj ne morejo niti na igrišče

    Tekma lige NBA med Chicagom in Miamijem je bila zaradi vdora vode v United Center v Chicagu odpovedana. Trener Indiane Rick Carlisle je prišel do 1000. zmage.
    Nejc Grilc, Nejc Grilc 9. 1. 2026 | 07:25
    Novice  |  Znanoteh
    Nasa

    Prva evakuacija astronavtov iz vesolja zaradi njihovih zdravstvenih težav

    Zaradi varovanja osebnih podatkov agencija ni navedla, kateri član posadke ima zdravstvene težave in kakšne.
    9. 1. 2026 | 07:07
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Aleš Smrekar: Pet. Tudi kakšna zlata. Ne samo ena.

    Štiri zaporedne sobote bodo na TVS gledalce ogrevali s predolimpijskimi oddajami Vse naše igre. Vodil jih bo Aleš Smrekar, ki ga bolj poznamo z radijskih valov, v goste prihajajo znani slovenski zimski športniki, studijski bend pa bo preigraval uspešnice iz časov različnih olimpijskih uspehov.
    9. 1. 2026 | 07:00
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična nesreča pred osnovno šolo

    Tragična nesreča pred osnovno šolo: je deček prišel v mrtvi kot?

    Tragedija se je zgodila v sredo po koncu pouka pred OŠ Šmartno pri Litiji.
    Aleksander Brudar 9. 1. 2026 | 07:00
    Razno
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Rahli zdrobovi žličniki

    Glede na sestavine in sam postopek se zdijo precej preprosti za pripravo, vendar se nam lahko kaj hitro ponesrečijo, če ne sledimo ključnim korakom.
    Odprta kuhinja 9. 1. 2026 | 06:55
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična nesreča pred osnovno šolo

    Tragična nesreča pred osnovno šolo: je deček prišel v mrtvi kot?

    Tragedija se je zgodila v sredo po koncu pouka pred OŠ Šmartno pri Litiji.
    Aleksander Brudar 9. 1. 2026 | 07:00
