Policist le nekaj metrov pred vlakom rešil žensko

V torek, 14. aprila, se je policist Prometne policijske postaje Ljubljana Alan Podržaj odzval na obvestilo operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Ljubljana, da obstaja resna nevarnost za življenje osebe. Oče je namreč policijo obvestil o sporočilu hčerke, da sedi na železniških tirih in čaka vlak, sočasno pa so prejeli tudi obvestilo, da so na območju Kodeljevega tik ob progi opazili žensko, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Podržaj, ki teren dobro pozna, je s sireno pripeljal do proge, tam pustil službeni motor in stekel pregledat območje. Opazil je žensko, ki je sedela v neposredni bližini tirov. Ko ga je zagledala, je stekla po tirih v smeri prihajajočega vlaka.

Policist je stekel za njo in jo poskušal pomiriti, vendar je ona kljub temu še naprej tekla proti vlaku. Dohitel jo je šele, ko se jima je vlak že nevarno približal, ter jo le nekaj metrov pred trčenjem potisnil po brežini stran od tirov. Tam jo je zadržal v objemu, dokler vlak ni odpeljal mimo, nato pa jo pomiril do prihoda reševalcev. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec je Podržaja povabil na sprejem, kjer mu je osebno čestital za njegovo ravnanje, so sporočili s PU Ljubljana.