Policist na avtocesti ustrelil pobeglega bika

Policisti poročajo o nenavadnem dogodku. Sinoči, nekaj pred 23. uro, so prejeli obvestilo, da je s kmetije na območju Celja pobegnilo okoli dvajset bikov, ki so podrli ograjo in se razbežali. Lastniku je vse bike, razen enega, s pomočjo sosedov uspelo spraviti nazaj v ogrado.



Izgubljeni bik je stekel na avtocesto ter med izvozoma Lopata in Celje Center (smer proti Mariboru) oviral promet. Policisti so njegovo gibanje najprej poskušali omejiti s policijskimi vozili, vendar je bil zelo agresiven in je z nekontroliranim tekanjem po avtocesti ogrožal varnost in življenje voznikov.



Zaradi nevarnosti povzročitve prometne nesreče so bika ustrelili, pri uporabi strelnega orožja pa ni bilo nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa.



Glede pobega bikov, ki so porušili ogrado in se razbežali, policisti še zbirajo obvestila o morebitni odgovornosti lastnika.