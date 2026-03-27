Policist obsojen zaradi tatvine

Policist iz Vrhnike je bil obsojen zaradi velike tatvine, poročajo Slovenske novice. Kaznivo dejanje naj bi zagrešil v prostorih vrhniške policijske postaje. Kot se glasi obtožnica je iz sefa za orožje, ki pripada drugemu policistu »brez njegove vednosti in soglasja vzel 5050 evrov in si jih protipravno prilastil«.

Iz sodelavčevega službenega predalnika je sunil ključ, ki ga je ta imel tam spravljenega, ter z njim preprosto odklenil sef in ukradel denar. Oškodovanec je pozneje pojasnil, čigava je bila ukradena gotovina: 1250 evrov je bil znesek, ki so ga zaposleni na PP Vrhnika zbrali za skupni izlet, 3000 evrov je bil denar, ki ga je sodelavec v tem sefu hranil za svoja otroka, 800 evrov pa je bilo last policijskega sindikata in jih je v sefu hranil kot sindikalni predstavnik.

Sodnica Polona Kukovec ga je zaradi te kraje nepravnomočno obsodila na leto dni zapora ter mu preklicala še pogojno obsodbo cerkniškega okrajnega sodišča. Lani je bil namreč tam spoznan za krivega dveh kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja. V času, ko je kot uradna oseba preiskoval dve mamilarski kaznivi dejanji, je dvema osumljencema zasegel tudi gotovino; enemu 650 evrov, drugemu pa 1150 evrov. Iz sodbe je izhajalo, da je to »gotovino neupravičeno vzel in jo porabil za svoje potrebe ter si jo tako na tak način protipravno prilastil«.

Takrat so mu prisodili leto dni in sedem mesecev pogojne ječe s preizkusno dobo štirih let, ker pa je znova grešil, pogojna kazen ne velja več, enotna zaporna kazen za vrhniškega policista je dve leti in pol. Sodnica mu je torej izrekla tudi varnostni ukrep petletne prepovedi opravljanja poklica policista.