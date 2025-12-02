Policist šikaniral sodelavko in drugi grozil

Če v naslednjih treh letih ne bo storil še kakšnega kaznivega dejanja, se bo policist novogoriške policijske postaje Rok Prelaz lahko izognil enajstim mesecem zapora.

Tolikšno pogojno kazen mu je namreč izrekla novogoriška okrajna sodnica Jožica Živec Umek zaradi kaznivih dejanj šikaniranja in grožnje.

Prelaz je po prepričanju sodišča šikaniral sodelavko policistko M. J. K. »Zaradi vašega ravnanja se je počutila ponižano in prestrašeno,« je obtoženega spomnila sodnica in nadaljevala, da lahko besede ranijo in bolijo bolj kot klofute.