Policista na Vranskem nista vedela, da je dekle na avtobusu mladoletno

Postopek na avtobusu na Vranskem, v katerem sta policista zoper mladoletnico uporabila prisilna sredstva, je po dozdajšnjih podatkih potekal brez nepravilnosti, za natančne informacije pa bo treba počakati na poročilo komisije, so povedali na policiji. Če bi policista vedela, da je mladoletna, bi bil postopek sicer nekoliko drugačen, so dejali.Na družbenih omrežjih so v torek popoldne zaokrožile objave o mladoletnici, ki naj bi jo policisti na Vranskem obravnavali, ker na avtobusu ni nosila zaščitne maske, kasneje pa še vklenili v lisice. Na Generalni policijski upravi (GPU) so potem pojasnili, da sta morala policista uporabiti silo zaradi nesodelovanja potnice in njenega nesramnega vedenja.z GPU je v izjavi novinarjem danes ponovil, da naj bi se mladoletnica vedla nedostojno do voznika in potnikov, s policistoma pa naj ne bi hotela sodelovati, saj naj ne bi hotela posredovati svojih osebnih podatkov. Tako nista mogla ugotoviti njene identitete in ker nista mogla postopati drugače, sta uporabila prisilna sredstva in jo zadržala na kraju. V tem času je prišla njena mama in povedala, da je mladoletna. V postopku z mladoletnimi morajo biti policisti sicer bolj obzirni in več časa nameniti pogovoru in opozorilom, da se čim bolj izognejo privedbi in uporabi prisilnih sredstev, je pojasnil.Komisija GPU bo zdaj preučila, ali je bil postopek izveden ustrezno, katere vrste prisilnih sredstev sta policista uporabila in ali sta jih uporabila v skladu z zakonom in pravili policijske stroke. Poročilo bo posredovano v. d. generalnega direktorja policije Andreju Juriču, potem pa bo šlo na ministrstvo za notranje zadeve, je napovedal.