Policista nepooblaščeno brskala po zasebnih podatkih

V nadaljevanju preberite:

Samo klik ali dva v pravo evidenco, in naše osebno življenje je kot na dlani. Zato se zgodi, da koga, ki ima dostop do sicer varovanih podatkov, iz radovednosti ali osebnih koristi zasrbijo prsti. Na policiji je vsak vstop v podatkovne baze zabeležen, zato zlorab ni težko odkriti. Zaradi suma, da sta presegla svoja pooblastila in posegla v zasebnost posameznikov, sta se pod drobnogledom nadrejenih znašla dva policista z novomeške policijske uprave. Miran Pograjc je gledal po evidencah sistema eRisk, ki ga policija uporablja za kontrolo vozil, Janezu Goršinu pa očitajo nepooblaščeno brskanje po zbirki osebnih podatkov FIO, gre za evidenco kaznivih dejanj.