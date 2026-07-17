Policista vozil na pokrovu avta, nato močno zavrl

Preiskovalna sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča je že večkrat obsojenega 25-letnega Marjana Grma brez omahovanja poslala v pripor, saj je v ponedeljek v Kočevju po njenem prepričanju brezobzirno ogrožal ljudi in zbil policista Luko R., »ki zgolj po naključju ni utrpel hujših, morda trajnejših poškodb«. Grm je osumljen kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, preti mu do pet let zapora. Policist ima morda srečo, da je še živ. Kot se je spominjal po dogodku, je v ponedeljek popoldne s kolegico in kolegom patruljiral po Kočevju. Zagledali so črno opel astro, v vozniku je takoj prepoznal znanca iz prejšnjih postopkov Grma in sopotnika Marka Belcla. Nista bila pripeta z varnostnim pasom, ker pa je vedel tudi, da Grm nima vozniškega dovoljenja, so ga pri ...