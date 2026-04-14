Policisti, gasilci, reševalci in vodniki reševalnih psov iskali britanskega mladoletnika

Regijski center za obveščanje je policijo včeraj obvestil o pogrešanem 14-letnem državljanu Združenega kraljestva, ki se je izgubil med pohodom po krožni poti v okolici Kobarida, je sporočila Policijska uprava Nova Gorica.

Policisti so ugotovili, da sta se 46-letna državljanka Češke in njen sin v popoldanskem času odpravila na pohod po Kobariški zgodovinski poti, in sicer na relaciji Kobarid–Slap Kozjak– Tonovcov grad razgledna točka Velik Rob–Kobarid.

Ni prispel na dogovorjeno mesto

V bližini razgledne točke Velik Rob, ki se nahaja na poti iz Kobarida proti Kobariškemu Stolu, sta se ločila. Ker sin ni prispel na dogovorjeno mesto, je mati po krajšem telefonskem pogovoru z njim odšla proti Kobaridu.

Kasneje se je izkazalo, da je zašel in ni več našel poti proti izhodiščni točki. Zaradi prazne baterije na mobilnem telefonu z njim tudi ni bilo več mogoče vzpostaviti stika. Mati je na pomoč poklicala reševalne službe. Sledila je iskalna akcija pod vodstvom policije, v kateri so sodelovali tudi gasilci PGD Kobarid, gorski reševalci GRS Tolmin ter vodniki reševalnih psov Enote reševalnih psov Slovenije.

Za morebitno pomoč je bil na voljo tudi helikopter Letalske policijske enote, a njegovo posredovanje ni bilo potrebno. Nekaj minut po 18. uri so fanta nepoškodovanega našli na planinski poti. Gorski reševalci GRS Tolmin so ga s terenskim vozilom prepeljali v Kobarid.