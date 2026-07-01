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    Črna kronika

    Policisti iščejo pogrešano mladoletnico

    Linaj Bauer je visoka okoli 164 cm, suhe postave, črnih la postriženih na paž, modrih oči in ima uhan v nosu.
    Linaj Bauer FOTO: Pu Vič
    Galerija
    Linaj Bauer FOTO: Pu Vič
    R. I.
    1. 7. 2026 | 16:09
    1. 7. 2026 | 16:13
    1:13
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    Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Linajo Bauer.

    Visoka je okoli 164 cm, suhe postave, črnih la postriženih na paž, modrih oči in ima uhan v nosu. Nazadnje je bila oblečena v belo majico in naj bi se nahajala na območju Laškega oziroma Celja.

    Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, naprošajo javnost za informacije. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.

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