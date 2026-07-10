Policisti iz morja rešili otroka, ki ga je odnašal tok

Včeraj ob 18.05 je bil Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper obveščen, da svojci pogrešajo 13-letnega otroka. Ta je najprej skupaj z odraslim moškim plaval v morju izven Fornač, vendar se iz morja ni vrnil tudi po tem, ko je moški priplaval nazaj na obalo.

Moški je otroka nekaj časa še videl z obale, nato pa ga je zaradi odbleska sonca na morski gladini izgubil izpred oči. Ker se otrok ni vrnil, je poklical policijo. Policisti pomorske policije so o pogrešanem otroku obvestili plovila v bližini in začeli intenzivno iskanje.

Policista na plovilu sta otroka našla približno kilometer od obale, morski tok ga je odnašal proti Savudriji. Otroka sta odpeljala do Pirana, kjer so ga zdravniško pregledali.

»Med najpogostejšimi napakami kopalcev so precenjevanje lastnih plavalnih sposobnosti in telesne pripravljenosti, plavanje na daljših razdaljah brez spremstva, skakanje v motno, plitvo ali nepoznano vodo ter kopanje pod vplivom alkohola,« so ob tem sporočili iz PU Koper. Pozvali so še k posebni previdnosti pri otrocih, saj se pogosto ne zavedajo nevarnosti, zato jih odrasli ne smejo pustiti brez neposrednega in neprekinjenega nadzora niti ob plitvi vodi, na obali ali ob domačem bazenu. »Napihljive blazine, obroči in drugi plavalni pripomočki niso varnostna oprema in ne morejo nadomestiti nadzora odrasle osebe ali ustreznega znanja plavanja,« so poudarili.