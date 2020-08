Begunci so bili transportirani v zanje nevarnih razmerah. FOTO: Policija

V noči s četrtka na petek so policisti izvedli poostren nadzor zaradi nezakonitih prehodov meje na območju Policijske uprave (PU) Koper. Poseben poudarek je bil na relacijah med Hrvaško in Italijo. V času poostrenega nadzora je policija prijela 209 migrantov, so sporočili z Generalne policijske uprave.Pri poostrenem nadzoru so sodelovali s policijo vodniki službenih psov in debriferji Specializirane enote za nadzor državne meje, policisti Specializirane enote za nadzor prometa, letalska policijska enota s helikopterjem in operaterji z droni iz Uprave za informatiko in telekomunikacije.V enem samem tovornem vozilu so policisti danes zjutraj pri Škofljici odkrili 52 beguncev, ki jih je državljan Španije prevažal v zanje nevarnih razmerah. Vozniku je bila odvzeta prostost.Od začetka letošnjega leta do včeraj so policisti obravnavali 7805 nezakonitih prehodov državne meje, kar je manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo zaznanih 7835 nelegalnih prehodov. Med obravnavanimi begunci v letošnjem letu prevladujejo državljani Maroka, Pakistana in Afganistana. Po prenehanju ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa število beguncev na poti v zahodno Evropo ponovno narašča.