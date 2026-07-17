Štirje lendavski policisti rešili življenje mlajšega državljana

Čeprav je delo policije za nekatere državljane še vedno le »pisanje kazni in glob« za različne prekrške, smo se v teh dneh znova prepričali, da možje v modrem opravljajo tudi preventivne naloge in rešujejo življenja.

Policisti Policijske postaje Lendava Bojan Bertalanič, Boštjan Hren, Sandi Makoter in Dejan Kranjec so preprečili tragedijo ter občanu rešili življenje. V četrtek okoli 16. ure so policisti posredovali, ko je mlajši moški iz okolice Lendava dom zapustil v hudi osebni stiski. Med zbiranjem obvestil so policisti moškega našli na železniškem mostu nad reko Muro, kjer je s svojim ravnanjem ogrožal svoje življenje.

Ko so policisti prispeli do mostu, je moški z roko in nogo segal čez njegovo konstrukcijo in vpil, da se bo vrgel v reko Muro, so sporočili s PU Murska Sobota.

Eden od policistov je stekel proti osebi po železniškem mostu, drugi pa se je napotil pod most do brežine reke Mure, da bi lahko posredoval, če bi moški skočil. Kmalu zatem je na kraj prispela še druga patrulja z dvema policistoma. »Policisti so z mirnim, strokovnim in sočutnim pristopom ter pogovorom osebo prepričali, da je opustila nevarno ravnanje in se varno umaknila z roba mostu,« je zapisala Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostjo PU Murska Sobota.

Policist je nato moškega prijel za roko in mu pomagal, da je varno stopil z roba mostu na železniško progo. Ekipa nujne medicinske pomoči je moškemu nudila oskrbo.

Dogodek je po besedah Rauševe le še en dokaz, kako pomembni so hitro ukrepanje, usklajeno sodelovanje in strokovnost policistov pri varovanju življenja ljudi.