Policisti ob avtocesti našli pištolo, s katero je 21-letni ustrelil policista

Osumljenec, ki je v petek policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, ostaja v policijskem pridržanju in še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika, policisti pa v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so za STA povedali na PU Ljubljana. Danes so sicer na terenu našli odvzeto pištolo, so potrdili.

Iskalna akcija strelnega orožja je po poročanju POP TV v petek potekala vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim. V njej so sodelovali vsi razpoložljivi policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana, medtem ko je iskalno akcijo na območju Radovljice izvajala PU Kranj. Teren so prečesavali do mraka, približno do 19. ure, danes zjutraj so iskanje nadaljevali in odvrženo policijsko orožje na območju PU Ljubljana tudi našli. Ležalo naj bi nekje ob avtocesti, a pristojni lokacije niso razkrili.

Policisti so v petek dopoldne na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili 21-letnega voznika, ki je pred tem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Voznik je med postopkom policistu odvzel službeno pištolo in ga z njo ustrelil.

Osumljenec se je po streljanju usedel v policijsko vozilo in se odpeljal proti Gorenjski. Policisti so ga izsledili na območju Lesc, mu sledili ter ga nato prijeli na območju Radovljice. Enaindvajsetletnik je že v četrtek na območju Viča trčil v parkirano vozilo in bil v postopku zaradi suma, da je vozil pod vplivom drog. Zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo mu je bilo v petek odrejeno pridržanje, ki, kot so torej pojasnili na PU Ljubljana, še traja.