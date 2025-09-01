Policisti obravnavajo grožnjo vzgojno-izobraževalnemu zavodu v Sloveniji

»V policiji obravnavamo grožnjo, ki je bila zaznana na družbenem omrežju in se je nanašala na neugotovljen vzgojno-izobraževalni zavod v Sloveniji,« so popoldne sporočili z Generalne policijske uprave. Sporočili so, da so že identificirali mladoletno osebo, osumljeno izvršitve grožnje. Za kakšno grožnjo je šlo, ni znano.

Kot navajajo na policiji, so se na zaznane okoliščine takoj odzvali in izvedli potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti v skladu s sklenjenim protokolom o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

»Grožnjo smo ocenili s srednjo stopnjo tveganja in o tem obvestili ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je nato obvestilo vzgojno-izobraževalne zavode. Policisti so bili dodatno prisotni v okolici šol in so izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti. Naj še dodamo, da varnost v tem času ni bila ogrožena.«

»Z intenzivno kriminalistično preiskavo smo dopoldne identificirali mladoletno osebo, ki je osumljena izvršitve grožnje. V primerih, kjer so vključeni otroci (mladoletniki), je treba izhajati iz zaščite največje koristi otrok (mladoletnikov) in njihove zasebnosti ter integritete. Objava kakršnihkoli podatkov o otrocih (mladoletnikih), ki so udeleženi v uradnih postopkih, predstavlja kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka po 287. členu kazenskega zakonika,« so še navedli.