Goljufija s spletno stranjo, identično strani Telekoma Slovenije

Na Policijski postaji Velenje so v zadnjem času obravnavali več kaznivih dejanj zlorab ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, so sporočili s Policijske uprave Celje. Storilec je zlorabil bančne kartice oškodovancev.



Ugotovili so, da so oškodovani pri brskanju po spletnih straneh prejeli obvestilo, da lahko sodelujejo v nagradni igri in pri tem dobijo telefon višjega cenovnega razreda. Ob kliku se jim je odprla stran, identična spletni strani Telekoma Slovenije, za sodelovanje v igri pa so morali nakazati dva evra – tako, da so vnesli podatke o svojih bančnih karticah.



Na osnovi tega je neznani storilec zlorabil bančne kartice in opravil spletne nakupe. Policisti opozarjajo, naj uporabniki spleta, v kolikor zaznajo takšne ali podobne spletne strani, najprej preverijo pri podjetju, ki naj bi igro oglaševalo, ali je to dejansko njihova spletna stran. Če ni tako, naj poskus prevare naznanijo policiji. Smiselno je, da naredijo posnetke spletne strani.

Še vedno tudi goljufije s športnimi stavami

Prav tako so policisti Policijske postaje Velenje obravnavali več kaznivih dejanj goljufij, ko so neznanci preko profilov na Facebooku ponujali zagotovljene dobitke pri športnih stavah, in sicer visoke dobitke pri nizkih vplačilih ...



Pri tem so zahtevali nakazilo denarja preko sistema Wester Union, po vplačani stavi pa sodelujočim poslali dokazila o prejetih dobitkih. Kasneje so pred izplačilom dobitkov od njih zahtevali še nakazila za različne stroške. Tovrstna komunikacija poteka preko spletne aplikacije messenger, v zaznanih primerih pa so storilci delovali iz tujine.



Policisti tudi v takšnih primerih opozarjajo občane, da naj ne nasedajo obljubam. Če pa že bili žrtve tovrstnih kaznivih dejanj, naj to naznanijo policiji.