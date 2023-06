Policisti ovadili enega voznika, tožilstvo preganja drugega

V nadaljevanju preberite:

Po hudi prometni nesreči, ki se je 10. aprila 2021 zgodila na regionalni cesti Črnomelj–Metlika, so policisti sicer ovadili takrat 21-letnega Aljoša Matka, enega najbolj nadarjenih slovenskih nogometašev. A se je nato zgodil preobrat in tožilstvo je obtožnico spisalo zoper drugega voznika, ki je zdaj sedel na zatožno klop.

Glede na policijsko poročilo, pa tudi izjave nekaterih prič, je sprva za povzročitelja prometne nesreče obveljal Matko. »Po prvih ugotovitvah z ogleda in zbranih obvestilih policistov je 21-letni voznik avtomobila znamke BMW vozil iz smeri Črnomlja proti Metliki. Zaradi neprilagojene hitrosti je v ovinku izgubil oblast nad vozilom in trčil v prednji del audija, ki ga je vozil 23-letnik. Voznik beemveja je zapeljal s ceste in trčil še v travnati nasip, od tam pa je vozilo odbilo, tako da je pristalo na strehi okoli 170 metrov od kraja trčenja,« so potek nesreče povzeli na PU Novo mesto.