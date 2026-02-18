Drama na Viču: policisti po opozorilnih strelih obvladali moškega z nožem

Danes, nekaj po 7. uri, so bili policisti obveščeni, da naj bi na območju Viča oseba z nožem grozila, da se bo samopoškodovala, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so 25-letnega državljana Slovenije izsledili in ga pozvali, naj odloži nož. Med postopkom se je z nožem poškodoval, nato pa pričel z njim zamahovati proti policistom.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Kljub večkratnim pozivom, naj odloži nevaren predmet, ukazov policistov ni upošteval, zaradi česar so policisti izstrelili dva opozorilna strela. Po strelih je moški prenehal zamahovati z nožem, policisti pa so ga z uporabo prisilnih sredstev obvladali in mu nož odvzeli.

Moški je bil poškodovan, vendar njegovo življenje ni ogroženo, poškodbe niso posledica izstreljenih opozorilnih strelov, so zapisali policisti. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v zdravstveno oskrbo.

Policisti na kraju nadaljujejo z zbiranjem obvestil. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

25-letnik naj bi že pred tem z nožem lažje telesno poškodoval eno osebo. Policisti na kraju nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin dogodka. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Direktor Policijske uprave Ljubljana bo skladno z določili Zakona o nalogah in pooblastilih policije imenoval komisijo, ki bo preverila vse okoliščine ter ocenila zakonitost in strokovnost uporabe prisilnih sredstev.