    Črna kronika

    Drama na Viču: policisti po opozorilnih strelih obvladali moškega z nožem

    25-letnik se je z nožem samopoškodoval. Policisti so izstrelili dva opozorilna strela.
    FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice
    Galerija
    FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice
    M. B.
    18. 2. 2026 | 15:07
    18. 2. 2026 | 16:33
    A+A-

    Danes, nekaj po 7. uri, so bili policisti obveščeni, da naj bi na območju Viča oseba z nožem grozila, da se bo samopoškodovala, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

    Policisti so 25-letnega državljana Slovenije izsledili in ga pozvali, naj odloži nož. Med postopkom se je z nožem poškodoval, nato pa pričel z njim zamahovati proti policistom.

    FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice
    FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

    Kljub večkratnim pozivom, naj odloži nevaren predmet, ukazov policistov ni upošteval, zaradi česar so policisti izstrelili dva opozorilna strela. Po strelih je moški prenehal zamahovati z nožem, policisti pa so ga z uporabo prisilnih sredstev obvladali in mu nož odvzeli.

    image_alt
    Nuna se je z nožem poškodovala sama, nato je podala lažno prijavo o napadu

    Moški je bil poškodovan, vendar njegovo življenje ni ogroženo, poškodbe niso posledica izstreljenih opozorilnih strelov, so zapisali policisti. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v zdravstveno oskrbo.

    Policisti na kraju nadaljujejo z zbiranjem obvestil. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice
    Policisti na kraju nadaljujejo z zbiranjem obvestil. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

    25-letnik naj bi že pred tem z nožem lažje telesno poškodoval eno osebo. Policisti na kraju nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin dogodka. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

    FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice
    FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

    Direktor Policijske uprave Ljubljana bo skladno z določili Zakona o nalogah in pooblastilih policije imenoval komisijo, ki bo preverila vse okoliščine ter ocenila zakonitost in strokovnost uporabe prisilnih sredstev.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neprivedbe na sodišče

    Povzročil nesrečo s petimi mrtvimi, a zaradi kadrovske stiske narok spet odpadel

    Težava je prerasla v sistemsko in je posledica premajhnega števila pravosodnih policistov za vse naloge.
    Mojca Marot 18. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bolezen čikungunja

    Nevarna tropska bolezen se širi tudi po Evropi

    Doslej so hladne evropske zime delovale kot naravna pregrada, a znanstveniki ugotavljajo, da se danes tigrasti komarji v južni Evropi pojavljajo že vse leto.
    18. 2. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nemški direktor ogorčen, Pertile: Bili smo pod pritiskom

    Odločitev tekmovalnega razsodišča v Predazzu je sprožila burne odzive v nemški skakalni reprezentanci.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 20:19
    Preberite več
    Več iz teme

