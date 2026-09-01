Policisti po včerajšnjem streljanju iščejo 29-letnika

Mariborski policisti še vedno preiskujejo včerajšnji dogodek, ki se je na Trgu Leona Štuklja v središču Maribora zgodil v popoldanskih urah. Nekaj podrobnosti o njem je danes medijem predstavil vodja SKP PU Maribor Stanko Vidovič.

Kot kažejo doslej zbrana obvestila policistov, sta se sprli dve skupini oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega iz okolice Maribora ter ga pri tem lažje poškodoval.

Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj. »Včeraj smo opravili ogled kraja kaznivega dejanja in pri tem zasegli predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek.

Danes nadaljujemo intenzivno zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, katerih storitve je osumljena ena oseba,« so sporočili.

Identificirali so več oseb, vpletenih v dogodek, med njimi tudi 29-letnika, o katerem javnost naprošajo, da nam posreduje koristne informacije o njegovem gibanju ter to sporoči na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Vidovič je sicer danes potrdil, da so eni osebi začasno odvzeli prostost zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je bila vpletena v dogodek, vendar se ta sum v nadaljevanju ni potrdil, zato so pridržanje tej osebi odpravili.

»Po do sedaj zbranih podatkih je bil izstreljen en strel,« je še povedal. »Določene osebe, ki so bile vpletene v ta dogodek, so v preteklosti že bile obravnavane za kazniva dejanja z elementi nasilja,« je dejal.