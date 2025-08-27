Policisti Policijske postaje Rače iščejo pogrešano 17-letnico

Neznano kam je odšla Lina Ćosić, stara 17 let, iz Maribora, sporočajo s Policijske uprave Maribor. Nazadnje so jo videli 21. avgusta na območju Slivnice pri Mariboru, kjer je začasno nastanjena v Mladinskem domu.

Lina Ćosić je visoka okoli 165 cm, močnejše postave, črnih ravnih las z rjavim narastkom. Lasje ji segajo malo čez ramena. Nazadnje je bila oblečena v temno modro majico z dolgimi rokavi in bele kratke hlače z rjavimi vzorci.

Vse, ki bi pogrešano dekle opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, policisti prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon Policije 080-1200.