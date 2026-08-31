V centru Maribora slišali strele, ena oseba potrebovala zdravniško pomoč

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so policiste okoli 14.45 obvestili o sporu več oseb in domnevnem streljanju v centru Maribora.

Na kraj so napotili več policijskih patrulj, ki na kraju dogodka in okolici še vedno izvajajo ukrepe za izsleditev oseb, vpletenih v ta dogodek, ter zbirajo obvestila o dogajanj.

Ena oseba potrebovala zdravniško pomoč

Spletni Večer je poročal, da so policisti s policijskimi trakovi obdali mariborski Trg Leona Štuklja. Ljudje, zbrani na kraju, so razlagali o sporu med več osebami, o streljanju, pa tudi o tem, da naj bi bil nekdo od vpletenih oborožen z nožem.

Policisti sicer glede navajanja nekaterih medijev, da naj bi policija prijela osumljence, dodajajo, da so izvedli več postopkov ugotavljanja identitete.

»Zaenkrat lahko potrdimo, da je ena oseba iskala zdravniško pomoč zaradi poškodb, ki po prvih ugotovitvah niso ogrožujoče za življenje. Ker zbiranje obvestil in izvajanje drugih ukrepov še intenzivno poteka, več informacij do nadaljnjega ne moremo nuditi javnosti. Priporočamo vsem, da se po nepotrebnem ne približujejo kraju, kjer policisti izvajajo aktivnosti oziroma upoštevajo navodila policistov,« so še zapisali.