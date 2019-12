Policisti prijeli storilca oboroženega ropa pošte v Veržeju

Uslužbenki je zagrozil s pištolo in zahteval denar. FOTO: Oste Bakal

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da so skupaj z murskosoboškimi kolegi preiskali oborožen rop pošte v Veržeju. Zamaskiran in s pištolo oborožen storilec je 20. novembra letos ob pol petih popoldne vstopil v poslovalnico pošte in jo oropal. Prilastil si je 6800 evrov Policisti so takoj po obvestilu postavili blokado s patruljami, a jim je storilec pobegnil. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in z ogledom ter zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil neznani storilec oblečen v jakno maskirne barve s kapuco, hlače sive barve in obut v črne čevlje.Storilec je prišel v poslovalnico pošte v Veržeju, kjer je s pištolo zagrozil poštni delavki in odtujil denar. Zaradi dobrih varnostnih mehanizmov se je sprožil varnostni sistem, zato je storilec pri bližnjem pokopališču v Veržeju denar odvrgel in pobegnil v neznano.Med preiskovanjem kaznivega dejanja so kriminalisti izdelali fotorobota storilca in ga posredovali javnosti. 25. novembra jim je uspelo na podlagi zbranih obvestil in pri pregledu širše okolice na obrobju naselja Veržej v smeri reke Mure najti oblačila, ki jih je neznani storilec po storitvi dejanja odvrgel. Oblačila in sledove so zavarovali in poslali v forenzični laboratorij na preiskavo.Kriminalisti sektorja kriminalistične policije iz Murske Sobote so po prejemu izsledkov preiskave forenzičnega laboratorija proti navedenemu na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje ropa.