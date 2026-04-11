Policisti prosijo za pomoč, pogrešan je 17-letnik iz Kovorja

Policisti Policijske postaje Radovljica so bili danes nekaj po 13. uri obveščeni o pogrešani osebi – 17-letnem Anžetu Klinarju iz Kovorja v občini Tržič. Anže je visok okoli 180 cm, suhe postave in ima črne lase. Oblečen je bil v siv pulover, črno jakno in črne hlače, obute je imel črne superge.

Nazadnje so ga videli danes okoli 10. ure, ko je odšel peš od doma neznano kam. S seboj je vzel avtobusno vozovnico, zato obstaja možnost, da je šel tudi na avtobus. Ker ga z doslej izvedenimi ukrepi še niso našli, javnost prosijo za informacije.

Vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na PP Tržič (telefon 04/598 29 00) ali PP Radovljica (04/537 78 00) oziroma na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.