    Črna kronika

    Policisti še iščejo neznanca, ki sta s sankami trčila v pohodnico

    V GRS Rateče pravijo, da na poti med Tamarjem in Planico nesreče niso pogoste. PZS opozarja, da ima pešec prednost: hitrejši se mora prilagoditi počasnejšemu.
    Pohodnica se je vračala iz Tamarja proti Planici, ko sta vanjo trčila sankača. Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk
    Galerija
    Pohodnica se je vračala iz Tamarja proti Planici, ko sta vanjo trčila sankača. Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk
    S. I.
    23. 2. 2026 | 15:03
    4:40
    A+A-

    Policija še išče osebi, ki sta v nedeljo na poti iz Tamarja proti Planici s sankami trčili v 72-letno italijansko pohodnico in jo huje poškodovali, a se na kraju nesreče nista ustavili in ji ponudili pomoči ali svojih podatkov. Pripadniki gorske reševalne službe Rateče, ki so prihiteli na kraj nesreče, so pohodnici nudili prvo pomoč in jo transportirali do Planice, od koder je bila z reševalnim vozilom prepeljana v jeseniško bolnišnico.

    Kakor so za Delo sporočili z gorske reševalne službe Rateče, na območju iz Tamarja proti Planici in obratno nesreče sicer niso pogoste, dodali pa so, da so bili gorski reševalci v prvem tednu zimskih počitnic kar enajstkrat na terenu po Sloveniji; od tega je pri več kot polovici intervencij šlo za smučarske, deskarske in sankaške nesreče.

    Ker se za drugo polovico slovenskih šolarjev počitnice šele začenjajo, pri GRS Rateče pozivajo k doslednemu upoštevanju desetih pravil Mednarodne smučarske zveze (FIS) za varno smučanje. Pri tem še posebej opozarjajo vse, naj prilagodijo hitrost in se prilagodijo zahtevnosti terena glede na svoje znanje in sposobnosti, poleg tega pa naj bodo pozorni nase in na druge udeležence na smučišču in v okoljih, kjer se gibljejo.

    image_alt
    Nesreči na Voglu: dva otroka zaradi hudih poškodb prepeljali v bolnišnico

    Ker je pot med Tamarjem in Planico priljubljena tako pri pohodnikih kot ljubiteljskih sankačih, nas je zanimalo, kako je urejen promet po njej. Kakor so nam sporočili iz Planinske zveze Slovenije (PZS), nimajo natančnih podatkov, kje točno se je nesreča zgodila, prav tako pa PZS nima posebnih smernic za sankanje v gorskem okolju.

    »V praksi je nekaj priljubljenih lokacij za sankanje v bližini planinskih koč – te potekajo po delu planinskih poti, še pogosteje pa po dovoznih cestah; v idealnem primeru se smer vzpona in spusta ločita. Če gledamo analogijo s turnim smučanjem oz. poleti s turnim kolesarjenjem, velja pravilo, da ima pešec prednost oz. se mora hitrejši prilagoditi počasnejšemu oz. se mu izogniti,« je za Delo povedal generalni sekretar PZS Damjan Omerzu.

    Pot med Tamarjem in Planico je pozimi priljubljena tako med pohodniki kot med ljubiteljskimi sankači pa tudi tekači na smučeh; za slednje je urejena ločena steza. Slika je simbolična. FOTO: Voranc Vogel
    Pot med Tamarjem in Planico je pozimi priljubljena tako med pohodniki kot med ljubiteljskimi sankači pa tudi tekači na smučeh; za slednje je urejena ločena steza. Slika je simbolična. FOTO: Voranc Vogel

    Kranjskogorski policisti pozivajo neznani osebi, ki sta s sankami trčili v pohodnico, naj se oglasita ali pokličeta na PP Kranjska Gora (04/582 07 00) ali na 113. Prav tako prosijo morebitne priče dogodka, da pokličejo na zgornje kontakte in posredujejo koristne informacije.

    Deset FIS pravil za varno smučanje

    Smučar je tudi deskar, telemark smučar, t. i. fun carver, tekač na smučeh in drugi. Vsak izmed njih se mora zavedati razlik med njimi in smučati tako, da lahko pravočasno reagira glede na tip in značilnost smuči.

    1. Vsak smučar mora ravnati tako, da nikogar ne ogroža ali mu škoduje.

    2. Smučar mora smučati tako, da se lahko pravočasno ustavi. Svojo hitrost in način vožnje mora prilagoditi svojemu znanju, terenskim, snežnim in vremenskim razmeram ter gostoti prometa na smučišču.

    3. Smučar, ki prihaja od zadaj, mora smer svoje vožnje izbrati tako, da ne ogroža smučarjev pred seboj.

    4. Prehitevanje je dovoljeno od zgoraj in spodaj, z desne in leve, vendar le, če je razdalja dovolj velika, da prehitevanemu smučarju omogoča dovolj prostora za vsa njegova gibanja.

    5. Smučar, ki želi zapeljati na smučišče ali se po ustavitvi po njem spet zapeljati ali se po njem vzpenjati, se mora prepričati navzgor in navzdol, da to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge.

    6. Smučar se mora izogibati ustavljanju na ozkih ali nepreglednih delih, če to ni nujno potrebno. Smučar, ki je tam padel, se mora čim hitreje umakniti oziroma opozoriti na svojo navzočnost.

    7. Smučar, ki se vzpenja ali spušča peš, mora to storiti na robu smučišča.

    8. Smučar mora upoštevati vse znake in signalizacijo.

    9. Ob nezgodi je vsak smučar dolžan pomagati.

    10. Vsak smučar, če je priča ali udeleženec, odgovoren ali ne, se mora v primeru nezgode legitimirati.

    Več iz teme

    nesrečaTamarPlanicapohodnicasankepolicijagorski reševalci

    Novice  |  Slovenija
