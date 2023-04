Policisti so ji pripravili zaroto

V nadaljevanju preberite:

Velenjski policisti so po telefonskem klicu pomočnika komandirja skovali načrt in namesto obravnave družinskega nasilja, ki naj bi ga tiste noči zakrivil kolega, med »naključnim nadzorom prometa« in zaradi »prometnega prekrška« oglobili oškodovanko, policistovo nekdanjo partnerico.

Domnevnim udarcem in brcanju, ki naj bi jih utrpela, kot trdi oškodovanka, sodišče pa ji verjame, je sledil njen klic na pomoč, a so ji policisti, češ da o prijavi nasilja nič ne vedo, četudi je bila vidno poškodovana, pod nos pomolili alkotest. Kaznovali so jo z osmimi kazenskimi točkami, začasnim odvzemom vozniškega dovoljenja in 600 evri.

Po pretresljivem dogodku je vložila zahtevo za sodno varstvo na celjsko okrajno sodišče, to jo je oprostilo odgovornosti za prekršek, saj ga je storila v skrajni sili, ko je branila svoje zdravje in življenje, tamkajšnje višje sodišče pa je pred časom potrdilo prvostopenjsko sodbo.

Romana Hrvacki iz Velenja je pred dvema letoma in pol »z nekaj vrečkami zbežala na Obalo«. Iz hiše v Škalah pri Velenju, ki sta jo zgradila z nekdanjim partnerjem Marijanom Hrvackim, po poklicu policistom, je odšla, on pa je ostal tam.