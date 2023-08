Policisti ustavili 16-letnika, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja

S Policijske uprave (PU) Kranj poročajo o 16-letniku, ki so ga radovljiški policisti ustavili danes okrog pol ene ure zjutraj. Vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja za to kategorijo. Vozilo so mu, kot so še zapisali pri PU Kranj, zasegli. Z obdolžilnim predlogom bo predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.

Gorenjski policisti so letos zasegli že 127 motornih vozil. Od tega deset v prometnih nesrečah in 117 ob ugotovljenih prekrških v nadzoru cestnega prometa. Lani v istem obdobju pa 130.

Pri tem so policisti zaskrbljeni, da kljub vsem nasvetom in trudom policije ter drugih institucij vozniki še vedno sedejo za volan brez vozniškega dovoljenja. Izpostavili so prav omenjeni primer 16-letnika. Znova svetujejo in hkrati poudarjajo, da v cestnem prometu motorno vozilo lahko vozi samo voznik z opravljenim vozniškim dovoljenjem tiste kategorije, v katero spada vozilo. Motorno vozilo mora biti registrirano, voznik pa zbran in osredotočen na vožnjo in spoštovati mora prometna pravila.

Policisti bodo nadaljevali vsakodnevno izvajanje nadzora prometa in spoštovanje pogojev udeležencev v cestnem prometu.