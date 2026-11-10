Policisti ustavili dvanajstletnika z mopedom, ki je vozil 90 kilometrov na uro

Murskosoboški policisti so v preteklem tednu poostreno nadzirali voznike mopedov in motociklov. Pri tem so zasegli štiri enosledna vozila, in sicer tri mopede z največjo dovoljeno konstrukcijsko hitrostjo do 25 kilometrov na uro in eno kolo z motorjem. Ugotovili so, da so vsi trije mopedi to hitrost lahko presegali, najbolj pa je izstopal primer mopeda, ki je dosegal hitrost kar 90 kilometrov na uro, vozil pa ga je dvanajstletnik.

Kakor so sporočili s Policijske postaje Murska Sobota, so v sredo, 4. novembra, v popoldanskem času ustavili 12-letnega otroka, ki je vozil prej navedeni moped, kot sopotnik pa je bil na njem prav tako otrok. Voznik se na znake policistov za ustavitev ni odzval, ampak je nadaljeval objestno vožnjo. Med vožnjo je vijugal med osebnimi avtomobili in jih prehiteval. Ker je voznik s preveliko hitrostjo zapeljal čez cestno oviro, se je z mopeda snel uplinjač, zaradi česar se je bil prisiljen ustaviti.

Policisti so nato izvedli postopek in o dogodku obvestili zakonita zastopnika obeh otrok, ki sta prišla na kraj. Moped so zasegli. Proti zakonitemu zastopniku otroka bo na Okrajno sodišče v Ljutomeru podan obdolžilni predlog, o dogodku pa bodo obvestili tudi pristojni center za socialno delo.

Zaplenjeni predelani mopedi; eden je na tehničnem preizkusu dosegel hitrost skoraj sto kilometrov na uro. FOTO: PU MB

Podobne izkušnje so prejšnji konec tedna imeli tudi ptujski policisti, ki so mladoletnikom zasegli tri predelane oziroma tehnično neustrezne mopede, dva s konstrukcijsko določeno hitrostjo 25 kilometrov na uro, enega do 45 kilometrov na uro. Proti vsem trem voznikom so zaradi kršitev predpisov podali obdolžilne predloge na pristojno sodišče, preverjajo pa tudi odgovornost njihovih staršev.

Policisti si na terenu pomagajo s takšnimi mobilnimi merilniki hitrosti. FOTO: PU LJ

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so policisti za vse tri mopede odredili izredni tehnični pregled, ki je potrdil, da so vozila predelana tako, da presegajo konstrukcijsko določeno hitrost. Prvi je dosegel hitrost kar 99,9 kilometra na uro, na njem pa so ugotovili tudi več drugih nepravilnosti, ki so vplivale na njegovo tehnično brezhibnost. Drugi je pri pregledu dosegel hitrost 43,8 kilometra na uro, pri tretjem, najmočnejšem, pa so ugotovili več tehničnih nepravilnosti, zaradi katerih ni bilo mogoče opraviti meritve hitrosti.

Opozorilo policistov

Policisti pri tem opozarjajo, da predelava mopedov in drugih enoslednih vozil, s katero se povečuje njihova konstrukcijska hitrost, ni dovoljena in lahko resno ogrozi varnost voznikov ter drugih udeležencev v cestnem prometu. Vozniki morajo upoštevati predpisane omejitve hitrosti, uporabljati tehnično brezhibna vozila in vožnjo prilagoditi svojim sposobnostim ter prometnim razmeram.

Posebej opozarjajo starše in skrbnike, naj preverijo, s kakšnimi vozili se vozijo njihovi otroci, ali so ta tehnično ustrezna in ali otroci izpolnjujejo zakonske pogoje za vožnjo. Odgovornost za varnost otrok se začne tudi doma. Neodgovorno ravnanje v prometu ima lahko nepopravljive posledice, poudarjajo slovenski policisti.