Policisti v Črnomlju iščejo nevarnega kriminalca

Te dni imajo policisti v Beli krajini precej dela z izsleditvijo nevarnega Koco. Fotografija je simbolična. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Črnomelj – Policisti in kriminalisti iščejo 35-letnegaiz Lokev pri Črnomlju, ki je pred nedavnim v Črnomlju izkoristil odsotnost stanovalca, vlomil v stanovanjsko hišo in povzročil večjo premoženjsko škodo. Kljub poostrenemu nadzoru na območju Bele krajine izjemno nevarni osebi možem v modrem še ni uspelo izslediti.Kakor so sporočili iz novomeške policijske uprave gre za nepredvidljivo osebo, odvisnika od prepovedanih drog, ki je oborožen in nevaren za okolico. Po nekaterih podatkih se pred prijetjem skriva na območju Bele krajine oziroma na območju Črnomlja.V zadnjem desetletju so kriminalisti Janeza Koco obravnavali zaradi 31 premoženjskih kaznivih dejanj in več kaznivih dejanj zaradi nasilja.Nepridiprav ima na vesti poskus umora, grožnje policistom, lotil se jih je celo fizično. Toda dobro usposobljeni in fizično odlično pripravljeni so mu bili možje v modrem doslej zmeraj kos. Koce je bil doslej že večkrat pravnomočno obsojen na večletne zaporne kazni. Policija naproša vse očividce, ki so izjemno nevarno osebo opazili, naj se mu ne približujejo in naj nemudoma pokličejo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.