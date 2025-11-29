Policisti v gozdu pri Majšperku našli truplo pogrešane Avstrijke

Policisti so danes dopoldne v gozdu v okolici Majšperka našli truplo ženske, so sporočili iz mariborske policijske uprave. Gre za pogrešano 31-letno Avstrijko, ki je izginila minuli vikend, tako na območju Avstrije kot Slovenije pa so jo minule dni intenzivno iskali.

Mariborski kriminalisti so že opravili ogled kraja kaznivega dejanja, pri katerem sta bila navzoča dežurni preiskovalni sodnik in dežurni državni tožilec, so še navedli na mariborski policijski upravi.

Glavni osumljenec v primeru izginotja Avstrijke je njen nekdanji partner, 31-letni Slovenec s stalnim bivališčem v Avstriji. V začetku minulega tedna so mu odvzeli prostost in ga konec tedna predali avstrijskim pravosodnim organom.

Osumljeni naj bi po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeintung avstrijski policiji po večurnem zaslišanju dal namig, ki je policiste pripeljal do trupla v gozdu. Kot navaja časnik, naj bi osumljeni bivšo partnerko zadavil, jo zapakiral v kovček in zakopal v gozdu v svoji domovini.

Policija naj bi po poročanju avstrijskega časnika vse podrobnosti razkrila šele v nedeljo dopoldne na novinarski konferenci.

Nazadnje videna v nedeljo

Umorjeno 31-letno Avstrijko so nazadnje videli v nedeljo zgodaj zjutraj, ko se je vrnila domov z zabave. Prijatelju je poslala sporočilo, da je varno prispela domov, nato so se za njo izgubile vse sledi. V zgodnjem nedeljskem popoldnevu bi morala imeti fotografiranje v središču Gradca, a se tam ni pojavila, so v minulih dneh poročali mediji.

Na avstrijsko policijo so se, ko je niso mogli priklicati, v nedeljo zvečer obrnili družinski člani in sodelavci. Že na začetku preiskave je policija zaznala indice, da bi lahko bil z izginotjem povezan njen nekdanji fant. Po neuradnih informacijah medijev naj bi moški v zadnjih dneh večkrat prečkal avstrijsko-slovensko mejo s svojim osebnim vozilom, kar je sprožilo dodatne sume.

Preiskava je dobila preobrat v ponedeljek zvečer, ko je slovenska policija prejela sporočilo, da je na parkirišču ob casinoju v Šentilju - takoj za mejnim prehodom - zagorel avtomobil, za katerega se je izkazalo, da je last osumljenca.

Ob prihodu so našli tudi 31-letnega moškega, ki se je zadrževal nedaleč stran. Ker ni znal prepričljivo pojasniti okoliščin požara in svojega gibanja, je bil na kraju aretiran, policija pa je o prijetju obvestila avstrijske kolege.

Okrožno sodišče v Mariboru je dovolilo predajo 31-letnega osumljenca iz Slovenije pravosodnim organom v Avstriji, kjer pa so medtem pridržali tudi njegovega brata in očima. Tako na območju Avstrije kot Slovenije so medtem nadaljevali z aktivnim iskanjem pogrešane.

Avstrijski kriminalisti so v petek več ur zasliševali osumljenca, ki se je sprva zavil v molk. Šele po večurnem zasliševanju se je po poročanju avstrijskih medijev zlomil in priznal umor.