  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Črna kronika

    Policisti v Rožni dolini iz zaklenjenega kombija rešili otroka

    Deček bi moral biti zjutraj z organiziranim prevozom odpeljan v šolo, vendar se je znašel na drugem kraju v parkiranem in zaklenjenem vozilu.
    Simbolična fotografija. FOTO: Carlos Barria/Reuters
    Galerija
    Simbolična fotografija. FOTO: Carlos Barria/Reuters
    K. G., N. P.
    29. 9. 2026 | 13:33
    29. 9. 2026 | 18:14
    3:20
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    V ljubljanski Rožni dolini je danes posredovala policija zaradi enajstletnega otroka s posebnimi potrebami, ki je po navedbah priče ostal sam v zaklenjenem kombiju.

    image_alt
    Le nekaj minut v pregreti pločevini dovolj za katastrofo

    Deček bi moral biti zjutraj z organiziranim prevozom odpeljan v šolo, vendar se je znašel na drugem kraju v parkiranem in zaklenjenem vozilu. Njegov jok in udarjanje po kombiju je slišala stanovalka, ki je o dogajanju obvestila policijo.

    Kot je za Slovenske novice povedala priča, je med sedenjem na terasi zaslišala nenavadne zvoke. Sprva je menila, da gre za psa, kasneje pa je ugotovila, da nekdo obupano joka in udarja po vozilu. Odšla je na dvorišče in v belem kombiju zagledala dečka.

    »Vprašala sem ga, kaj je narobe, on pa mi je rekel, da bi rad šel v šolo,« je povedala. Nato se je umaknila v hišo in poklicala številko 113. Po njenih besedah so policisti na kraj prispeli približno 20 minut po prvem klicu.

    Izvlekli so ga skozi okno 

    Policisti so se nato skozi odprto okno pogovarjali z dečkom in ga poskušali usmerjati, kako naj vozilo odpre z notranje strani, vendar mu to ni uspelo. Priča pravi, da ga je nato vprašala, ali želi priti skozi okno. Ko je pritrdil, mu je pomagala iz vozila. »Prijel se me je za rame, jaz pa sem ga previdno potegnila skozi okno. Bil je zelo droben in še kar nekaj časa se me je držal,« je opisala.

    Po njenih besedah so policisti dečka nato skušali pomiriti in zamotiti, na kraj pa so pozneje prišli tudi kriminalisti. Sama mu je prinesla kakav, piškote in sadje, medtem ko so policisti zbirali podatke ter preverjali okoliščine dogodka.

    Po informacijah, ki jih je priča dobila na kraju, naj bi 11-letnik bival v ustanovi, od koder ga organizirani prevoz zjutraj vozi v šolo za otroke s posebnimi potrebami. Tudi danes naj bi zjutraj sedel v kombi in moral prispeti v šolo, vendar se je namesto tega znašel v Rožni dolini.

    Priča je povedala, da naj bi policisti na kraju preverjali tudi podatke o vozilu in podjetju, ki naj bi opravljalo prevoz. Otroka je nato prevzela njegova mati. Po besedah priče naj bi kriminalisti nadaljevali zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin, v katerih se je deček znašel v vozilu.

    Policija je potrdila, da je šlo za otroka, ki je bil vključen v organizirani prevoz v šolo. Oseba, ki je otroke zjutraj pobrala na njihovih domovih, jih je odpeljala do šole, enega od njih pa je nato pozabila v vozilu. Koliko časa je bil otrok sam v kombiju, policija za zdaj ni znala pojasniti. Okoliščine dogodka še preverjajo.

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Odločitev ZDA sprožila novo povišanje svetovnih cen nafte

    Cene nafte so se znova povišale po tem ko so Združene države Amerike zavrnile iransko ponudbo začasnega premirja.
    28. 9. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Lidlu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odvzela vzorec, v katerem je bila ugotovljena salmonela.
    28. 9. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Regulacija cen

    Pocenitev dizelskega goriva, rekordna cena bencina

    Vlada podaljšala veljavnost uredbe o znižanju okoljskih dajatev, na dovoljenje Bruslja za znižanje trošarin še čaka.
    Karel Lipnik 28. 9. 2026 | 15:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Lockheed Martin

    Dele vojaških letal F-35 namesto v ZDA poslali na Kitajsko

    Za zdaj ni znano, ali je preusmeritev pošiljke posledica naključja ali uspeh kitajske vohunske dejavnosti.
    28. 9. 2026 | 15:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Miti in legende, ki jim še verjamemo o investiranju v sklade

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    21. 9. 2026 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ali Slovenci res znamo varčevati?

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Trgovalne platforme

    Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

    Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Financiranje podjetij

    Skladi zasebnega dolga most do kreditiranja na banki

    V novi sklad kot investitor vstopa tudi Evropski investicijski sklad.
    Milka Bizovičar 29. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Vsi težimo k prevladi, a je kitajski pristop manj ofenziven kot zahodni

    Janez Škrabec o poslovanju s Kitajsko, Srednjo Azijo, priložnostih v Ukrajini ter aktualnih temah – energetiki, davkih in umetni inteligenci.
    Nejc Gole 28. 9. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podkast Izvozniki

    Slovenski izvozniki v izogib »igri pokra«: ključ so podatki in priprava

    Tine Novak in Ines Čigoja o tem, na kaj morajo biti podjetja pozorna pri iskanju novih priložnosti in da se izognejo tveganjem pri vstopanju na tuje trge.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    otrokzaklenjeno voziloRožna dolinaotrok s posebnimi potrebamipolicija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za EP

    Izraelci zapečatili usodo Slovencev

    Naša nogometna reprezentanca do 21 let je že pred zadnjo tekmo kvalifikacij ostala brez vseh možnosti za nastop na evropskem prvenstvu leta 2027.
    29. 9. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pariz

    Direktor Eifflovega stolpa odstopil po sporu zaradi izključitve žensk

    Organizacija se je po incidentu opravičila za »kakršno koli povzročeno nevšečnost«.
    29. 9. 2026 | 18:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PASJI LASTNIKI

    Polemika o ovratnicah proti lajanju: katere so varne in katere prepovedane

    Vsi pripomočki proti lajanju niso enako varni ali dovoljeni. Preverite, kaj pri njihovi uporabi pravi slovenska zakonodaja.
    Kaja Berlot 29. 9. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Mestna občina Celje

    Več kandidatov hoče v celjsko župansko pisarno

    Kandidaturo je danes uradno napovedal župan Matija Kovač, ki bo skupni kandidat petih strank, nekdanji župan Bojan Šrot še vztraja.
    Špela Kuralt 29. 9. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velika Britanija potrebuje javne finance, ki bodo resnično poganjale rast

    Pravilno izvedeno dolgoročno financiranje pomaga oblikovati trg, ki zagotavlja na inovacijah temelječo in trajnostno rast.
    29. 9. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PASJI LASTNIKI

    Polemika o ovratnicah proti lajanju: katere so varne in katere prepovedane

    Vsi pripomočki proti lajanju niso enako varni ali dovoljeni. Preverite, kaj pri njihovi uporabi pravi slovenska zakonodaja.
    Kaja Berlot 29. 9. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Mestna občina Celje

    Več kandidatov hoče v celjsko župansko pisarno

    Kandidaturo je danes uradno napovedal župan Matija Kovač, ki bo skupni kandidat petih strank, nekdanji župan Bojan Šrot še vztraja.
    Špela Kuralt 29. 9. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velika Britanija potrebuje javne finance, ki bodo resnično poganjale rast

    Pravilno izvedeno dolgoročno financiranje pomaga oblikovati trg, ki zagotavlja na inovacijah temelječo in trajnostno rast.
    29. 9. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena sestavina, ki jo še vedno raziskujejo

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem tednov in rezultati so vidni

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

    »Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    28. 9. 2026 | 10:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Mislite, da z denarjem na računu ne tvegate?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    Več kot 400 inženirjev na tem dela vsak dan, tudi v Sloveniji

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    »V tem primeru je polnjenje najdražje.« Kako se izogniti najdražjim cenam?

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

    Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

    Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Je ta šport primeren za vas?

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Vikend, ki ga nekateri otroci brez tega ne bi doživeli

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    28. 9. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Istanbul, Barcelona in London – popolna izbira za mestni oddih to jesen in zimo

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Imeli bomo humanoidne robote in superračunalnik, manjkajo ljudje za delo z njimi

    Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Darilo za prve korake v prihodnost

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Slovenski energetski velikan posebej za slovenska podjetja

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Zgodba ob železniških progah, ki je prerasla Slovenijo

    Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 13:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

    Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Plača ni vse: kaj je pri novi zaposlitvi še pomembno

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    HITREJE

    Zdravstvena oskrba brez dolgega čakanja

    Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo bo vodil našo državo leta 2045?

    Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

    Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
    Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo