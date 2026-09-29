Policisti v Rožni dolini iz zaklenjenega kombija rešili otroka

V ljubljanski Rožni dolini je danes posredovala policija zaradi enajstletnega otroka s posebnimi potrebami, ki je po navedbah priče ostal sam v zaklenjenem kombiju.

Deček bi moral biti zjutraj z organiziranim prevozom odpeljan v šolo, vendar se je znašel na drugem kraju v parkiranem in zaklenjenem vozilu. Njegov jok in udarjanje po kombiju je slišala stanovalka, ki je o dogajanju obvestila policijo.

Kot je za Slovenske novice povedala priča, je med sedenjem na terasi zaslišala nenavadne zvoke. Sprva je menila, da gre za psa, kasneje pa je ugotovila, da nekdo obupano joka in udarja po vozilu. Odšla je na dvorišče in v belem kombiju zagledala dečka.

»Vprašala sem ga, kaj je narobe, on pa mi je rekel, da bi rad šel v šolo,« je povedala. Nato se je umaknila v hišo in poklicala številko 113. Po njenih besedah so policisti na kraj prispeli približno 20 minut po prvem klicu.

Izvlekli so ga skozi okno

Policisti so se nato skozi odprto okno pogovarjali z dečkom in ga poskušali usmerjati, kako naj vozilo odpre z notranje strani, vendar mu to ni uspelo. Priča pravi, da ga je nato vprašala, ali želi priti skozi okno. Ko je pritrdil, mu je pomagala iz vozila. »Prijel se me je za rame, jaz pa sem ga previdno potegnila skozi okno. Bil je zelo droben in še kar nekaj časa se me je držal,« je opisala.

Po njenih besedah so policisti dečka nato skušali pomiriti in zamotiti, na kraj pa so pozneje prišli tudi kriminalisti. Sama mu je prinesla kakav, piškote in sadje, medtem ko so policisti zbirali podatke ter preverjali okoliščine dogodka.

Po informacijah, ki jih je priča dobila na kraju, naj bi 11-letnik bival v ustanovi, od koder ga organizirani prevoz zjutraj vozi v šolo za otroke s posebnimi potrebami. Tudi danes naj bi zjutraj sedel v kombi in moral prispeti v šolo, vendar se je namesto tega znašel v Rožni dolini.

Priča je povedala, da naj bi policisti na kraju preverjali tudi podatke o vozilu in podjetju, ki naj bi opravljalo prevoz. Otroka je nato prevzela njegova mati. Po besedah priče naj bi kriminalisti nadaljevali zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin, v katerih se je deček znašel v vozilu.

Policija je potrdila, da je šlo za otroka, ki je bil vključen v organizirani prevoz v šolo. Oseba, ki je otroke zjutraj pobrala na njihovih domovih, jih je odpeljala do šole, enega od njih pa je nato pozabila v vozilu. Koliko časa je bil otrok sam v kombiju, policija za zdaj ni znala pojasniti. Okoliščine dogodka še preverjajo.