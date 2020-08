FOTO:Policisti začeli ogled kraja sobotnega požara

FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Policisti so dopoldne začeli ogled zapuščenega odlagališča odpadkov na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani, kjer je v soboto ponoči izbruhnil požar . Kot so pojasnili na policijski upravi, bo ogled trajal dlje časa. Odlagališče se sicer razteza na zemljiščih zasebnikov, Mestne občine Ljubljana in družbe Varnostni sistemi, poročajo mediji.Na kraju pogorišča so poleg policistov in kriminalistov prisotni tudi kriminalistični tehniki, vodniki službenih psov za specialistično uporabo ter tehnik z dronom. Na kraju so bile prisotne tudi pristojne inšpekcijske službe. Ker je preiskovanje krajev požara zahtevno in dolgotrajno, na ljubljanski policijski upravi ocenjujejo, da bo ogled trajal dlje časa. Prve ugotovitve sicer pričakujejo v prihodnjih dneh.Ogenj je zajel približno 8000 kvadratnih metrov površine. Od tega jo 3500 kvadratnih metrov pripada družbi Varnostni sistemi. Direktor družbeje za Radio Slovenija pojasnil, da je družba pogodbo z nekdanjim najemnikom družbo Avtoodpad razdrla že pred leti. »Leta 2011 je šlo to podjetje v likvidacijo. Mi smo to podjetje tožili za izpraznitev, potem smo tožili tudi fizično osebo,« je dejal Sitar. Obvestili so tudi inšpekcijsko službo in kriminaliste, potem pa se od leta 2018, ko so si pristojni ogledali zapuščeni odpad, vsaj po njegovem vedenju ni zgodilo nič, še navaja radio.Del zemljišča, okoli 3000 kvadratnih metrov, je sicer v lasti Mestne občine Ljubljana, ostalo pa je v rokah zasebnih lastnikov.Ljubljanski gasilci so bili o požaru na nekdanjem avtoodpadu na Cesti dveh cesarjev obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Gasilci so bili v 10 minutah na kraju požara in ugotovili, da gre za zelo obsežen požar mešanega odpadnega materiala.V gašenje so zato vključili več dodatnih vozil gasilske brigade, sodelovalo je tudi večje število prostovoljnih gasilskih enot. Ves čas je bilo na terenu več kot sto gasilcev, skupaj pa jih je v gašenju požara sodelovalo prek 220.Požar so v nedeljo okoli 2.30 večinoma pogasili ter nadaljevali gašenje posamičnih žarišč. Nekaj po 4. uri pa so na lokacijo pripeljali še bager Komunalnega podjetja Ljubljana, ki je začel z razkopavanjem požarišča.Vzrok požara za zdaj še ni znan.