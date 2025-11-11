  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Policistka je po umoru živela dvojno življenje

    Začelo se je sojenje nekdanjemu paru, ki je po sporu in umoru žrtev zakopal v sadovnjaku.
    Grozi jima celo dosmrtna zaporna kazen. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
    Galerija
    Grozi jima celo dosmrtna zaporna kazen. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
    Boštjan Celec
    11. 11. 2025 | 16:32
    11. 11. 2025 | 16:33
    3:42
    A+A-

    V Somborju v Srbiji se je začel sodni proces zaradi umora slovenskega državljana Tomaža Kostelnika. S pristojnega višjega sodišča v tem mestu so sporočili, da ena od dveh na zatožni klopi, zdaj že nekdanja policistka Kristina K., ostaja za zapahi.

    image_alt
    V Srbiji potrdili identiteto pred leti umorjenega moškega – Slovenca

    Pripor so ji namreč podaljšali do 6. januarja. Soobtoženi Predrag B. je na prestajanju druge zaporne kazni.

    Kot smo poročali, so policisti zakopano truplo Slovenca našli avgusta lani v sadovnjaku na Monoštorski poti v Somborju. Nadaljnja preiskava je pokazala, da je bil umorjen že leta 2019, v domovini pa je veljal za pogrešanega.

    Pokazalo se je, da je Slovenca s policistkino službeno pištolo ustrelil njen tedanji partner Predrag B. Kot so ugotovili kriminalisti, ga je ravno ona pripeljala na obrobje mesta, kjer je bil dogovorjen s Slovencem, o katerem so se po najdbi trupla razširile govorice, da je pripadal kriminalnemu podzemlju.

    Kristina K. je ostala v avtu, Predragu B. je izročila svojo pištolo. Izstopil je ter se pogovarjal s Kostelnikom, potem naj bi se začela prepirati, in odjeknili so usodni streli. Ko je žrtev mrtva omahnila, ga je par zakopal.

    V mesecih in letih, ki so sledili, so se zvrstili dogodki, ki so policiste lani pripeljali do trupla žrtve umora. Eden od teh je bilo dejstvo, da Predrag B. Kristini K. ni hotel vrniti službenega orožja. Razšla sta se in začel jo je izsiljevati. V zameno za vrnitev pištole je od nje zahteval denar.

    Policistka je junija 2020 v službi prijavila, da ji je bila ta ukradena, in še naprej živela dvojno življenje; kot nekdo, ki je vedel za strahovit zločin, in nekdo, ki je kot predstavnik odkrivanja storilcev kaznivih dejanj o vsem skupaj molčal.

    Pokazalo se je, da je Slovenca s policistkino službeno pištolo ustrelil njen tedanji partner.

    Pomagal ji je novi partner

    Medtem si je izbrala novega partnerja, Daliborja Š., in Slovenčevo truplo v strahu, da ga bodo službeni kolegi našli, izkopala z njegovo pomočjo. Odpeljala sta ga na Monoštorsko pot ter tam zagrebla. Zločin je bil razkrit pet let po umoru, ko so Daliborja Š. aretirali zaradi nekega drugega kaznivega dejanja. Ta je medtem priznal krivdo za pomoč storilcu po kaznivem dejanju ter bil obsojen na dve leti in devet mesecev zapora.

    Kristina K. in Predrag B. sta zdaj sedla na zatožno klop somborskega višjega sodišča. Predrag B. je obtožen umora (v srbskem kazenskem pravu je to težek uboj) in nezakonite posesti orožja, Kristina K. pa umora, saj je pomagala storilcu pri naklepnem kaznivem dejanju.

    Po skopem poročanju srbskih občil je na začetku sodnega procesa tožilstvo predstavilo obtožbo, nato sta obtoženca podala izjavo. Ni poročil, ali sta se zagovarjala in kako. Sojenje se bo z zaslišanjem prič nadaljevalo 27. novembra. Kristini K. in Predragu B. preti najmanj deset let zapora, po srbski kazenski zakonodaji ju zaradi težkega umora lahko doleti celo dosmrtna kazen.

