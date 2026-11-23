Poljak Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak​ je pred sodnikom priznal krivdo za poškodovanje verskih objektov v Medžugorju, poroča Dnevni Avaz, ki se pri tem sklicuje na Detektor. Na naroku pred Sodiščem Bosne in Hercegovine se je izrekel za krivega očitanih kaznivih dejanj.

Sodišče mu lahko na podlagi priznanja izreče zaporno kazen od treh mesecev do osmih let.

»Priznavam krivdo za vsa storjena dejanja«

Krakoviak je priznal krivdo za spodbujanje narodnostnega, rasnega in verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti ter za huda kazniva dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja v povezavi s povzročitvijo splošne nevarnosti.

»Priznavam krivdo za vsa storjena dejanja,« je v sodni dvorani v poljščini povedal Krakoviak.

Po navedbah iz sporočila Sodišča BiH je obtoženi v noči s 27. na 28. julij v romarskem kraju Medžugorje v občini Čitluk po skrbno načrtovanih pripravah poskušal zanetiti požar na zunanjem oltarju cerkve svetega Jakoba.

Zavedal se je, da bi lahko poškodoval oltar, in z odprtim plamenom poskušal zanetiti platno, nameščeno na strešni konstrukciji oltarja. Ker je bilo platno iz negorljivega materiala, mu to ni uspelo. Kot je navedlo sodišče, je nato po opremi zunanjega oltarja iz posode polil bencin in z odprtim plamenom zanetil požar. V požaru sta bila poškodovana oltar in zunanja oprema. Gmotno škodo so ocenili na 130.767,71 konvertibilne marke (KM).