Z Mangarta in Prisojnika reševali neprimerno opremljene Poljake in Čehe

Z novogoriške policijske uprave poročajo o novem primeru nespametnega obiskovanja gora. Letalska policijska enota je z ekipo za reševanje v gorah na Mangartu in Prisojniku včeraj opravila dve zahtevni reševanji. Na območju 2679 metrov visokega Mangarta so popoldne rešili dva neprimerno opremljena državljana Poljske, 41-letnega moškega in 35-letno žensko.

Z neprimernimi pohodnimi čevlji sta se po snežišču proti Mangartu ob pomoči jeklenice in samovarovalnega kompleta vzpenjala po zelo zahtevni zavarovani poti, imenovani Slovenska pot. Ko sta med vzponom prišla do mesta, kjer pot ni več varovana z jeklenico, sta prestrašena obstala.

Ker je reševalno akcijo zelo oteževala megla, je bila potrebna kombinacija klasičnega in helikopterskega reševanja. Helikopter je v bližino kraja dogodka najprej prepeljal bovške gorske reševalce, ti so se spustili do pohodnikov in ju zaščitili, posadka pa je nato z jeklenico oba dvignila v helikopter in odpeljala v dolino.

Nato so v slabih vremenskih razmerah zvečer opravili še reševanje na 2547 metrov visokem Prisojniku. Rešili so štiri državljane Češke, tri ženske in moškega, ki so se zjutraj z Vršiča odpravili proti Kriškim podom in nekje na poti zašli. Med tavanjem po območju med Razorjem in Prisojnikom so naposled za spust uporabili še zahtevno grebensko pot in omagali. Tudi to reševanje je zelo ovirala megla. Zato so bili za klasično reševanje ponovno pripravljeni bovški gorski reševalci.

Reševanje na Mangartu. FOTO: Letalska policijska enota

Vse tuje državljane so rešili in so nepoškodovani. Ob hudem poletnem reševalnem tempu policisti in gorski reševalci ponavljajo opozorilo in pozivajo k previdnosti, ustrezni opremljenosti, informiranosti, ustreznim pripravam in predvsem odgovornosti, kajti pohodniki ne spravljajo v nevarnost samo sebe, ampak tudi tiste, ki se vsakič močno trudijo, da bi jim pomagali.

Po izkušnjah iz preteklih let so pogosto vzrok nesreč v gorah poleg neustrezne telesne in psihične pripravljenosti tudi pomanjkljiva in neustrezna oprema, neusposobljenost in pomanjkanje znanja o gibanju in pravilni uporabi opreme, nepoznavanje poti ter podcenjevanje trenutnih vremenskih razmer v gorah.

Ponovno prosijo tudi turistične delavce, ki tujcem ponujajo nastanitve, da jih informirajo o zahtevnosti slovenskih gora in jim predlagajo, da se na ture podajo z licenciranimi planinskimi in gorskimi vodniki. Samo dobra oprema namreč ni dovolj, ključni elementi so znanje, izkušnje, odgovornost in sposobnost prepoznavanja nevarnosti ter sprejemanje pravih odločitev. Na previdnost opozarjajo tudi slovenske obiskovalce gora.