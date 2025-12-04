  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Na Poljskem zaradi pedofilije aretirali 100 osumljencev

    Oblasti so zasegle najmanj 600.000 datotek, ki vsebujejo spolne zlorabe otrok in zoofilijo.
    Poljska policija je izvedla še eno operacijo v boju proti kibernetskem kriminalu. Fotografija je simbolična. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    Poljska policija je izvedla še eno operacijo v boju proti kibernetskem kriminalu. Fotografija je simbolična. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
    STA
    4. 12. 2025 | 13:41
    V okviru obsežne operacije proti kibernetskemu kriminalu so na Poljskem aretirali sto moških, ki jih sumijo proizvodnje, distribucije ali posedovanja materialov s spolnimi zlorabami otrok, je danes sporočila poljska policija. Med njimi je tudi eden od desetih najbolj aktivnih proizvajalcev in distributerjev pedofilskih vsebin na Poljskem.

    Policista v Splitu menda zabodel 18-letnik s hudimi psihičnimi težavami

    Aretirani moški so stari od 18 do 75 let. Med njimi sta dva obtožena posilstva mladoletnikov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija.

    V operaciji z imenom Game Over so zasegli tudi najmanj 600.000 datotek, ki vsebujejo spolne zlorabe otrok in zoofilijo.

    Tiskovni predstavnik urada poljske policije za kibernetski kriminal Marcin Zagorski je za AFP povedal, da je bila ta operacija največja tovrstna od skupno sedmih, ki so jih izvedli v zadnjih treh letih.

    V njenem okviru so obtožili skupno 477 ljudi, ki jim grozijo kazni od treh mesecev do 15 let zapora.

    Poljskaaretacijaspolne zlorabepedofilijaspolne zlorabe otrok

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Niko Prevc po kvalifikacijah diskvalificirali

    Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je bila najboljša na kvalifikacijah za tekmo v Visli, a so jo zaradi neustrezne opreme diskvalificirali.
    4. 12. 2025 | 13:44
    Preberite več
