Polonca Dobrajc nekaterih sodelavk menda ni niti pozdravila

Ljubljana – Nekdanja državna pravobranilka Polonca Dobrajc nekdanjemu delodajalcu, državi, očita, da so jo osem let sistematično negativno in žaljivo obravnavali tako rekoč vsi sodelavci na oddelku. S tožbo zahteva 30 tisoč evrov odškodnine, vendar dokazni postopek ni potrdil očitkov o šikaniranju ali mobingu, zato je ljubljansko delovno in socialno sodišče njen tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo.Dobrajčeva naj bi zaradi posledic osemletnega trpinčenja na državnem pravobranilstvu (zdaj državnem odvetništvu) trpela za depresijo in anksioznostjo, zaradi svojih zdravstvenih težav, zavoljo katerih je zdaj tudi invalidsko ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.