Položnice in solze za navijače

Celje – Zaključek nogometnega prvenstva je v sredo zvečer v mesto ob Savinji pripeljal okoli 200 navijačev ljubljanske Olimpije, ki niso mogli do vstopnic in na stadion, a so pred njim vseeno navijali za svoj klub. Na stadionu pa je domača skupina Celjski grofje ob navijanju skrbela tudi za to, da se je iskrilo in kadilo.Celjski policisti so se na srečanje dobro pripravili, še pred prvim sodnikovim žvižgom pa so imeli nekaj dela: »Pred tekmo in v času tekme smo obravnavali dve poškodovanji tuje stvari,« navaja Milena Trbulin s celjske policijske uprave, ter nadaljuje: »Trem kršiteljem, ki so kršili javni red in mir, smo izdali plačilne naloge, enega smo pridržali«. Med samim srečanjem so celjski navijači kurili pirotehnična sredstva na stadionu, ljubljanski pa so poskrbeli za manjši ognjemet ob prvem izenačujočem zadetku. Policisti so popisali nekaj kršiteljev: »Dvema smo plačilna naloga izdali na podlagi zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, v enem primeru pa bo na podlagi istega zakona mladoletnemu kršitelju izdan obdolžilni predlog,« je pojasnila Trbulinova.Po koncu srečanja pa ni prišlo do spopada med navijači obeh klubov, ampak so težave s policijo imeli gostujoči navijači. Del njih je nejevoljo nad rezultatom stresel v enem od lokalov ob športnem objektu, kjer je trpel inventar. Slabše jo je odnesla skupina ljubljanskih navijačev, ki ni upoštevala policijske ukaza, da se razidejo oziroma odidejo domov. Policisti so po besedah naših virov uporabili silo in plinski razpršilec, potem pa je nekaj navijačev obležalo na tleh.